Pasaporte Nuevo León o Pase Turístico: ¿Para qué sirve cada uno y cómo tramitarlos?

El Gobierno de Nuevo León diseñó el Pase Turístico para regular los autos foráneos, mientras que la Secretaría de Turismo estatal lanzó la aplicación Pasaporte Nuevo León como una guía interactiva de viajes. Estos anuncios generaron confusión en muchos ciudadanos pero ambos mecanismos digitales operan de forma independiente.

El Instituto de Control Vehicular (ICV) coordina la emisión del registro automotriz, mientras que las cámaras hoteleras y restauranteras respaldan la plataforma cultural.

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¿Qué es el Pase Turístico de Nuevo León, cómo se tramita y para qué sirve?

El Pase Turístico consiste en un registro digital verificable y obligatorio para los vehículos con placas de otros estados que deseen circular por Nuevo León. Su objetivo central es proporcionar ordenamiento vehicular y certeza administrativa a la Secretaría de Seguridad para la prevención de hechos delictivos.

Los automovilistas foráneos deben tramitar este documento impreso cumpliendo con los siguientes pasos en la plataforma de control:

Ingresar al portal oficial: acceder al sitio web del ICV para llenar el formulario con los datos de la tarjeta de circulación y la licencia vigente.

acceder al sitio web del ICV para llenar el formulario con los datos de la tarjeta de circulación y la licencia vigente. Cargar póliza de seguro: capturar los datos de la cobertura vehicular por daños a terceros y registrar un teléfono de emergencia.

capturar los datos de la cobertura vehicular por daños a terceros y registrar un teléfono de emergencia. Establecer la vigencia del pase: seleccionar el periodo de estancia requerido en el estado, el cual tiene un límite operativo de 1 a 30 días máximos por año.

Los conductores de autos con matrículas foráneas deben pegar el Pase Turístico impreso en un lugar visible del parabrisas antes de transitar por las vialidades del estado.

Pasaporte Nuevo León Lanzamiento oficial del Pasaporte Nuevo León. (Facebook Gobierno Nuevo León)

¿Qué es la aplicación Pasaporte Nuevo León, cómo descargarla y cuáles son sus funciones?

La plataforma Pasaporte Nuevo León funciona como una aplicación turística multilingüe que reúne la oferta de entretenimiento, alojamiento y gastronomía del estado. El sistema integra herramientas de inteligencia artificial y geolocalización para facilitar el recorrido por los Pueblos Mágicos y atractivos locales.

Los visitantes nacionales e internacionales pueden utilizar las herramientas de esta app móvil mediante las siguientes opciones:

Descargar la app móvil: instalar la herramienta en dispositivos iOS o Android desde las tiendas virtuales.

instalar la herramienta en dispositivos iOS o Android desde las tiendas virtuales. Consultar al asistente virtual: recibir recomendaciones personalizadas de hospedaje o restaurantes las 24 horas a través del anfitrión interactivo “Leo”.

recibir recomendaciones personalizadas de hospedaje o restaurantes las 24 horas a través del anfitrión interactivo “Leo”. Revisar el centro de emergencias: acceder a directorios enlazados al 911, ubicaciones de hospitales y mapas de consulados en tiempo real.

Descargar la guía digital turística ayuda a los turistas que visiten Nuevo León a planear sus itinerarios de manera segura y agilizar la localización de servicios médicos o de transporte.

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