Pasos para solicitar la devolución de saldo en el Infonavit este 2026

Pasos para solicitar la devolución de saldo en el Infonavit este 2026 | Getty Images

Si eres derechohabiente y pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) te tenemos muy buenas noticias, pues en caso de nunca haber utilizado el saldo que tienes en tu Subcuenta de Vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), puedes solicitar el dinero acumulado.

Y es que a pesar del recurso acumulado que puede generar un trabajador a lo largo de su vida laboral, en muchas ocasiones las personas desconocen la cantidad que tiene ahorrada, así como los pasos para exigir su devolución ante el mismo Infonavit.

Antes que nada, es importante mencionar que la devolución del saldo a favor ante el Infonavit solamente lo pueden solicitar pensionados y derechohabientes, por lo cual no existe el proceso de “pago por desempleo”.

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¿Quiénes pueden solicitar la devolución del saldo Infonavit 2026?

De acuerdo con lo mencionado por el mismo Infonavit, para poder solicitar la devolución del saldo a favor en la Subcuenta de Vivienda, lo primero que se tiene que tomar en cuenta es el estar bajo el régimen de 1972 ante el mismo instituto.

Una vez corroborado eso, se deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Si tienes 50 años o más y mínimo un año sin relación laboral formal

Contar con una resolución de pensión expedida por el IMSS

Cuando tu patrón te otorga un plan privado de pensión, derivado de un contrato colectivo de trabajo

Contar con una resolución a favor por parte de la Comisión de Inconformidades del Infonavit

Personas que cuenten con un laudo judicial a tu favor

¿Cómo solicitar la devolución de saldo Infonavit por defunción?

De acuerdo con la información proporcionada a través del Portal MX del Infonavit, para poder solicitar la devolución del saldo para beneficiarios se deberá contar con el Número de Seguridad Social (NSS) del titular de la cuenta.

Se mencionó que se puede solicitar asistencia directa para el proceso a través del número 800 685 8819, en la cual se brindará toda la información necesaria para continuar con el proceso en cuestión.

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