Transporte público gratuito para niños en Jalisco: requisitos y PASO a PASO para aplicar al beneficio

El gobierno estatal comenzó un plan de apoyo enfocado en el desarrollo integral de la niñez mediante traslados escolares sin impacto económico. Esta medida de transporte público gratuito para niños en Jalisco alivia las carteras de los hogares con estudiantes inscritos en planteles oficiales dentro del territorio, aunque deberán completar una serie de requisitos para aplicar al beneficio.

Muchos padres buscan inscribir a sus hijos para obtener la exención del cobro en los camiones urbanos. El beneficio otorga pasajes gratuitos a un sector específico de la población estudiantil que complete con éxito un registro digital obligatorio.

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¿Cuáles son los requisitos y el paso a paso para el transporte gratuito de niños en Jalisco?

El esquema de apoyo exige documentos específicos que validen la identidad de los beneficiarios jaliscienses. Las familias interesadas deben reunir los papeles básicos del alumno y agendar su inscripción dentro del periodo establecido por la autoridad.

El menor requiere tener entre 5 y 12 años cumplidos al momento de comenzar el trámite en la plataforma.

El alumno debe demostrar su inscripción vigente en una institución de educación pública del estado de Jalisco.

El tutor legal presentará el acta de nacimiento del infante junto con su identificación oficial vigente con fotografía.

La solicitud en línea concluirá en el portal informático del programa entre el 20 de abril y el 30 de mayo de 2026.

La entrega de la tarjeta especial no bancarizada ocurre sin costo para mantener el carácter social del apoyo.

La Secretaría de Transporte habilita los canales digitales destinados a la recepción de solicitudes y documentos de los aspirantes. Los tutores legales asumen la responsabilidad exclusiva de efectuar el trámite en las fechas correspondientes para cuidar la integridad del menor.

¿Cuáles son los pasos para registrar niños al transporte gratuito?

El proceso administrativo consta de etapas secuenciales obligatorias en los portales del Gobierno estatal para asegurar el alta correcta de los beneficiarios. Los usuarios completan la fase virtual antes de acudir a los centros físicos de atención comunitaria.

La obtención de la tarjeta física demanda la asistencia de los interesados en las oficinas metropolitanas. El sistema informático valida los datos de identidad civil antes de autorizar la emisión de las citas presenciales para las familias.

Consigue la tarjeta única del tutor de forma anticipada en el portal oficial del estado.

Entra al sitio web tarjetaunica.jalisco.gob.mx en la sección destinada a la agenda de citas presenciales.

Presiona la opción identificada en la pantalla como agregar infante de 5 a 12 años de edad.

Digita la clave CURP del hijo o hija para que el sistema realice la validación de identidad oficial.

Selecciona el módulo de atención urbana que mejor se adapte a tus horarios familiares libres.

Acude en compañía del menor beneficiario a la oficina seleccionada para recoger el plástico oficial gratuito.

El Gobernador Pablo Lemus impulsa esta iniciativa social para proteger la economía en zonas escolares de alta demanda. La inversión estatal en la infraestructura de transporte busca consolidar el bienestar infantil sin afectar los presupuestos de los municipios.

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