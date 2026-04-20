Infonavit reparte hasta $71,324 para equipar, reparar o remodelar tu casa: aplicarán todos los mexicanos que cumplan estos requisitos

Comprar una vivienda no siempre significa que esté lista para habitarse como se desea. Muchas veces es necesario invertir en mejoras, reparaciones o equipamiento que permitan adecuarla a las necesidades del hogar. Para esos casos, el Infonavit cuenta con el programa Equipa Tu Casa, que puede otorgar hasta $71,324.48 pesos como complemento del crédito hipotecario.
Este apoyo no funciona como un crédito independiente, sino como un monto adicional que se suma al financiamiento para la compra de vivienda nueva o existente.
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Qué es Equipa Tu Casa y cómo funciona
Equipa Tu Casa es un complemento del crédito Infonavit destinado a remodelar, reparar, mejorar o equipar la vivienda adquirida, siempre sin afectar su estructura.
Los recursos se entregan directamente al acreditado, quien puede utilizarlos para comprar materiales o realizar adecuaciones sin intermediarios.
Entre sus principales características destacan:
- Es un crédito individual
- Se solicita al momento de tramitar el crédito hipotecario
- Aplica para créditos Infonavit Total o Crédito Tradicional
- El plazo y condiciones son los mismos del crédito hipotecario principal
- El pago se integra a la mensualidad del crédito de vivienda
Monto del apoyo y uso del dinero
El monto del complemento va desde $10,698.67 pesos hasta un máximo de $71,324.48 pesos, dependiendo del crédito hipotecario autorizado.
Los recursos pueden utilizarse para:
- Remodelación de interiores
- Reparaciones generales
- Equipamiento del hogar
- Compra de materiales de construcción
- Mejoras estéticas o funcionales
Requisitos para solicitar el apoyo
Para acceder a Equipa Tu Casa, los solicitantes deben cumplir con condiciones establecidas por el Infonavit, entre ellas:
- Tener relación laboral vigente
- Ser elegible para un crédito hipotecario Infonavit
- Solicitarlo al momento del trámite de vivienda
- Integrar expediente completo
Además, es necesario presentar documentación como:
- Estado de cuenta bancario con CLABE
- Formato de presupuesto de mejoras
- Carta bajo protesta de decir verdad sobre las obras a realizar
Entrega del apoyo y comprobación de uso
Una vez formalizado el crédito, el uso del recurso debe comprobarse posteriormente. El Infonavit puede solicitar evidencia del destino del dinero, como fotografías, facturas o tickets de compra.
En caso de créditos otorgados antes del 12 de febrero de 2025, la dispersión puede realizarse mediante dos tarjetas: una para compras en comercios autorizados y otra para disponer de efectivo destinado a mano de obra.
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