Infonavit reparte hasta $71,324 para equipar, reparar o remodelar tu casa: aplicarán todos los mexicanos que cumplan estos requisitos

El crédito puede dispararse en dos tarjetas: una para uso en tiendas autorizadas y otra para disponer de efectivo para cubrir mano de obra.

El crédito puede dispararse en dos tarjetas: una para uso en tiendas autorizadas y otra para disponer de efectivo para cubrir mano de obra. | Pexels

Comprar una vivienda no siempre significa que esté lista para habitarse como se desea. Muchas veces es necesario invertir en mejoras, reparaciones o equipamiento que permitan adecuarla a las necesidades del hogar. Para esos casos, el Infonavit cuenta con el programa Equipa Tu Casa, que puede otorgar hasta $71,324.48 pesos como complemento del crédito hipotecario.

Este apoyo no funciona como un crédito independiente, sino como un monto adicional que se suma al financiamiento para la compra de vivienda nueva o existente.

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Qué es Equipa Tu Casa y cómo funciona

Equipa Tu Casa es un complemento del crédito Infonavit destinado a remodelar, reparar, mejorar o equipar la vivienda adquirida, siempre sin afectar su estructura.

Los recursos se entregan directamente al acreditado, quien puede utilizarlos para comprar materiales o realizar adecuaciones sin intermediarios.

Entre sus principales características destacan:

Es un crédito individual

Se solicita al momento de tramitar el crédito hipotecario

Aplica para créditos Infonavit Total o Crédito Tradicional

El plazo y condiciones son los mismos del crédito hipotecario principal

El pago se integra a la mensualidad del crédito de vivienda

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Monto del apoyo y uso del dinero

El monto del complemento va desde $10,698.67 pesos hasta un máximo de $71,324.48 pesos, dependiendo del crédito hipotecario autorizado.

Los recursos pueden utilizarse para:

Remodelación de interiores

Reparaciones generales

Equipamiento del hogar

Compra de materiales de construcción

Mejoras estéticas o funcionales

Requisitos para solicitar el apoyo

Para acceder a Equipa Tu Casa, los solicitantes deben cumplir con condiciones establecidas por el Infonavit, entre ellas:

Tener relación laboral vigente

Ser elegible para un crédito hipotecario Infonavit

Solicitarlo al momento del trámite de vivienda

Integrar expediente completo

Además, es necesario presentar documentación como:

Estado de cuenta bancario con CLABE

Formato de presupuesto de mejoras

Carta bajo protesta de decir verdad sobre las obras a realizar

Entrega del apoyo y comprobación de uso

Una vez formalizado el crédito, el uso del recurso debe comprobarse posteriormente. El Infonavit puede solicitar evidencia del destino del dinero, como fotografías, facturas o tickets de compra.

En caso de créditos otorgados antes del 12 de febrero de 2025, la dispersión puede realizarse mediante dos tarjetas: una para compras en comercios autorizados y otra para disponer de efectivo destinado a mano de obra.

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