Si lo que deseabas es que el bochorno de tu ciudad cesara, ¡felicidades! El trato con Tláloc es que a partir de este viernes 12 de junio, haya lluvias intensas en la península de Yucatán debido al paso la onda tropical número 6 y a una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico que interactuarán y afectarán al sur del país.
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Estas precipitaciones, advertidas por el Servicio Meteorológico Nacional, podrían provocar inundaciones y encharcamientos.
¿En qué estados de México lloverá el fin de semana?
Para este viernes 12 de junio, se prevén lluvias muy fuertes e intensas en:
- Jalisco
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Asimismo, estados como: Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Edomex, Tlaxcala, Morelos, Nayarit y Guerrero sufrirán lluvias fuertes y puntuales.
Finalmente, esperamos intervalos de chubascos con lluvias puntuales en: Sonora, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y la CDMX.
Se prevé que en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes, también sean alcanzados por el mal clima, así que toma tus precauciones.
Para el sábado 12 y domingo 14 de junio, las lluvias no cesarán y una nueva onda tropical ingresará por la península de Yucatán, reforzando las probabilidades de lluvias de dicha región.
Por su parte, la onda tropical número 6 se desplazará este sábado sobre el sureste, sur, oriente, centro y occidente de México, aumentando las lluvias en dichas regiones
Para este domingo, la onda tropical 7 ingresará por la península de Yucatán y también ocasionará precipitaciones, principalmente en:
- Sonora
- Durango
- Sinaloa
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Jalisco
- Nayarit
- Hidalgo
- Edomex
- Chiapas
También se verán afectados los estados de Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Colima, Michoacán, CDMX, Morelos, Tlaxcala y Oaxaca.
Cabe destacar que Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían registrar leves precipitaciones junto con lluvias asiladas en las Bajas Californias.
Para información más detallada sobre las temperaturas máximas y mínimas, recuerda consultar la nota diaria de clima en México en nuestro sitio web.
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