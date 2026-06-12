Si lo que deseabas es que el bochorno de tu ciudad cesara, ¡felicidades! El trato con Tláloc es que a partir de este viernes 12 de junio, haya lluvias intensas en la península de Yucatán debido al paso la onda tropical número 6 y a una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico que interactuarán y afectarán al sur del país.

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Estas precipitaciones, advertidas por el Servicio Meteorológico Nacional, podrían provocar inundaciones y encharcamientos.

¡Buenos días! ⛈️



Te compartimos el #Pronóstico de condiciones meteorológicas para este viernes 12 de junio en #México. ⤵️ pic.twitter.com/tcceRBYXou — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 12, 2026

¿En qué estados de México lloverá el fin de semana?

Para este viernes 12 de junio, se prevén lluvias muy fuertes e intensas en:

Jalisco

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Asimismo, estados como: Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Edomex, Tlaxcala, Morelos, Nayarit y Guerrero sufrirán lluvias fuertes y puntuales.

Finalmente, esperamos intervalos de chubascos con lluvias puntuales en: Sonora, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y la CDMX.

Se prevé que en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes, también sean alcanzados por el mal clima, así que toma tus precauciones.

Para el sábado 12 y domingo 14 de junio, las lluvias no cesarán y una nueva onda tropical ingresará por la península de Yucatán, reforzando las probabilidades de lluvias de dicha región.

Por su parte, la onda tropical número 6 se desplazará este sábado sobre el sureste, sur, oriente, centro y occidente de México, aumentando las lluvias en dichas regiones

Para este domingo, la onda tropical 7 ingresará por la península de Yucatán y también ocasionará precipitaciones, principalmente en:

Sonora

Durango

Sinaloa

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Jalisco

Nayarit

Hidalgo

Edomex

Chiapas

También se verán afectados los estados de Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Colima, Michoacán, CDMX, Morelos, Tlaxcala y Oaxaca.

Cabe destacar que Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían registrar leves precipitaciones junto con lluvias asiladas en las Bajas Californias.

Para información más detallada sobre las temperaturas máximas y mínimas, recuerda consultar la nota diaria de clima en México en nuestro sitio web.

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