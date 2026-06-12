La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este viernes 12 de junio no son nada alentadores, pues la onda tropical número seis en interacción con otros eventos, provocarán lluvias torrenciales y chubascos fuertes en estados como Puebla, Jalisco, Veracruz y demás.

A través de su informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Conagua señaló que una inestabilidad atmosférica provocarán lluvias intensas en el oriente, sur y sureste de la República Mexicana, así como chubascos intensos en el centro y noreste.

Pese a estas condiciones de lluvia, se mencionó que prevalecerá el ambiente muy caluroso por la onda de calor, esto en estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, así como en Baja California.

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Clima en CDMX y Edomex este viernes 12 de junio

De acuerdo con los mismos pronósticos de la Conagua, para este viernes 12 de junio la Ciudad de México (CDMX) se verá afectada por temperaturas máximas de 27°C, así como por las probabilidades altas de lluvias intensas durante la tarde-noche.

Por su parte en el Estado de México (Edomex), se tienen previstas afectaciones por lluvias muy fuertes de hasta 75 mm, así como un ambiente templado a cálido en los diferentes municipios de la entidad mexiquense.

Se ha declarado oficialmente el inicio de un episodio El Niño Oscilación del Sur #ENOS, en el #Pacífico ecuatorial. Existe un 63 % de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte en el invierno 2026-2027. pic.twitter.com/FX8bu5bn5n — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 12, 2026

Pronósticos del clima en Jalisco para este viernes 12 de junio

En cuanto al estado de Jalisco, se informó que se pronostican lluvias torrenciales de hasta 150 mm en la zona centro y el oeste de la entidad, lo cual podría derivar en inundaciones y severos encharcamientos en calles y avenidas principales.

De igual forma se pronostican rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en la entidad, así como el llamado mar de fondo de entre uno y dos metros de altura en las costas del estado.

¿En qué estados de México lloverá hoy 12 de junio?

Los estados de México en los que se mantendrán los pronósticos de lluvias fuertes son:

Jalisco

Puebla

Veracruz

Chiapas

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chihuahua

Durango

San Luis Potosí

Tlaxcala

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