La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este jueves 11 de junio no son nada alentadores, pues una circulación en altura en combinación con otros eventos, provocarán lluvias muy intensas en las zonas del suroeste y sureste mexicano.

A través del informe diario emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se dio a conocer que simultáneamente la nubosidad remanente del ciclón Cristiana que ingresará en Centroamérica, provocarán lluvias muy fuertes en el mismo sureste mexiano y la Península de Yucatán.

Por último, se informó que a pesar de las condiciones de lluvia, se mantendrán los pronósticos de temperaturas elevadas prevaleciendo la ola de calor en el este y sureste de Sonora, así como en el oeste y suroeste de Chihuahua, en el noroeste de Durango y en casi todo el territorio de Sinaloa.

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Pronósticos del clima en CDMX y Edomex este 11 de junio

De acuerdo con la misma Conagua y el SMN, este 11 de junio la Ciudad de México (CDMX) se verá afectada por los pronósticos de lluvia puntuales de hasta 50 mm en varias alcaldías, así como por un ambiente fresco y cielo nublado durante la mañana y tarde del jueves.

Por su parte, en el Estado de México (Edomex) se mantendrán los pronósticos de lluvias intensas durante la tarde, así como temperaturas máximas de 25°C en los diferentes municipios de la entidad.

Clima en Puebla y Jalisco este 11 de junio

En cuanto al estado de Jalisco, entidad que también tendrá un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, se informó que también se prevén lluvias intensas durante la tarde. Sin embargo, también prevalecerán las temperaturas máximas de 40°C.

Será precisamente el estado de Puebla una de las entidades en donde más se sufrirán por las condiciones de lluvias muy fuertes, pues se pronostican precipitaciones de hasta 150 mm en las zonas del oeste y sureste de la entidad.

¿En qué estados de México lloverá este jueves 11 de junio?

Los estados en los que se prevén afectaciones por lluvias intensas son:

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chihuahua

Sonora

Durango

Sinaloa

Tamaulipas

Nayarit

Morelos

CDMX

Edomex

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