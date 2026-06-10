Seguirán las lluvias hoy miércoles 10 de junio y es que tras el impacto de la tormenta tropical Boris, ahora México se mantiene alerta ante Cristina, un ciclón que se mantiene frente a las costas de Centroamérica y que, por el momento, no representa riesgo para el país, pero que podría cambiar su trayectoria en cualquier momento.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación ciclónica, combinada con una vaguada y un canal de baja presión, provocará fuertes lluvias en varios entidades, entre ellas la Ciudad de México (CDMX), Veracruz y Quintana Roo.

👉El centro de la #TormentaTropical #Cristina se localiza a 465 km al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, frontera entre #México y #Guatemala. Por el momento no afecta costas mexicanas. pic.twitter.com/36LwYyptgl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 10, 2026

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¿En qué estados lloverá hoy miércoles?

Ante los cambios de climas y combinación de eventos meteorológicos, se prevén precipitaciones fuertes a lo largo del día en:

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Tabasco

Yucatán

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Tlaxcala

Es importante mencionar que las lluvias de esta tarde podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo, así como posibles inundaciones y afectaciones viales.

Clima en Cancún, Quintana Roo, hoy 10 de junio

El clima en Cancún, Quintana Roo, uno de los centros turísticos más importantes del país, estará marcado por fuertes lluvias, así como rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Además, las autoridades piden a la población mantenerse alerta de los canales oficiales, esto ante cualquier alteración en el camino de la tormenta tropical Cristina.

¿Cuál será el clima en CDMX hoy miércoles?

Por otro lado, para el Valle de México se prevé un clima muy similar al que ha dominado a lo largo de la semana, es decir, con una mañana fresca, cielo nublado y lluvias aisladas a lo largo del día.

Pese a las precipitaciones, la temperatura máxima para la capital del país será entre 22 y 24º, incluso podría haber rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Finalmente, la ola de calor seguirá en el país, especialmente en las entidades del norte como Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, las cuales podrían enfrentar temperaturas mayores a los 40 grados.

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