Expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), advirtieron que ya comenzaron a registrarse condiciones del fenómeno conocido como “El Niño” en la zona del Pacífico ecuatorial, debido a que las temperaturas del mar en dicha región sufrieron un aumento drástico durante los últimos días.

De acuerdo con diferentes versiones, este año se podría vivir una versión aún más poderosa del fenómeno, que empieza ser apodado como “Súper Niño” o “Niño Godzilla”, lo que podría ocasionar efectos más intensos que los registrados en ocasiones anteriores.

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¿Cómo se sabe de la llegada de “El Niño”?

De acuerdo con datos de NOAA, las temperaturas registradas principalmente en el Pacífico central y tropical superaron el umbral de los 0.5° centígrados por encima de la media utilizada por científicos para calcular la llegada de “El Niño”.

Además, también se registró un cambio en la dirección del viento sobre el Pacífico ecuatorial, señal clara de que la atmósfera está respondiendo al calentamiento del océano y no se trata de lo que especialistas llaman como “calentamiento oceánico aislado”.

“Durante el último mes se han desarrollado condiciones de ‘El Niño’, tal como lo indican temperaturas de la superficie del mar superiores a la media en la franja que abarca desde el Pacífico Ecuatorial hasta el oriental”.

¿Cómo se mide la intensidad de “El Niño”?

De acuerdo con la NOAA, el parámetro que se utiliza para medir la intensidad de “El Niño” es la temperatura promedio del mar en una zona clave del Pacífico: central y tropical.

Un episodio “fuerte” de “El niño" se determina cuando la temperatura supera la media en más de 1.5°, y se considera como “muy fuerte” cuando la supera en 2°.

La previsión de la NOAA señala que existen posibilidades del 63% de que se produzca un episodio de “El Niño” muy fuerte entre noviembre y enero, lo que situaría el fenómeno de este año como uno de los más fuertes desde 1950.

De acuerdo con algunos modelos de análisis de la agencia ECMWF, se prevé que las temperaturas en el Océano Pacífico podrían llegar a superar la media de 3° para finales de este 2026. Sobre esta situación, NOAA pidió tomar las predicciones con cautela, pues a pesar de la intensidad, no siempre causan los efectos previstos.

Just in: El Nino forms and expected to strengthen, say NOAA forecasters



See our news release at: https://t.co/Ik7Gm1NR3f https://t.co/yCL8TZyGS6 — NOAA (@NOAA) June 11, 2026

Clima cálido del planeta genera alerta entre expertos

La situación del calentamiento global que genera una especial preocupación entre expertos, ya que esto podría potenciar la intensidad de “El Niño”, sobre todo, si se toma en cuenta que un fenómeno de este tipo de gran intensidad usualmente eleva las temperaturas globales en 0.2°, pues el calor almacenado en el océano se libera hacia la atmósfera.

Prueba del efecto que puede tener un fenómeno de “El Niño” potente, es que el año más cálido registrado hasta ahora, 2024, fue precedido por un fenómeno de mucha intensidad.

Aunque en 2025 se registró el fenómeno contrario, “La Niña”, no fue suficiente para disminuir las temperaturas como se esperaba y se quedó como el tercer año más cálido del que se tenga registro.

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