Municipio de Nuevo León aprueba prohibir el ingreso a comercios con prendas que cubran el rostro

El Cabildo de San Nicolás aprobó enviar al Congreso local una iniciativa que busca prohibir el acceso a comercios con el rostro cubierto en Nuevo León. La propuesta forma parte de una estrategia de seguridad que involucra a negocios y autoridades del municipio por igual.

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¿Por qué San Nicolás busca prohibir los cascos en los comercios?

El Ayuntamiento explica que la medida fortalece las condiciones de seguridad dentro de los negocios locales. San Nicolás busca facilitar la identificación de personas que ingresan a establecimientos y así prevenir robos.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Cabildo aclara que la iniciativa no desalienta el uso del casco durante la circulación en motocicleta. La restricción aplica únicamente dentro de comercios, una vez que el conductor deja el vehículo.

San Nicolás enmarca la propuesta dentro de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial del estado. La reforma plantea modificar el artículo 112 de esa ley y adicionar una nueva fracción para respaldar la restricción.

El Cabildo de San Nicolás envía la iniciativa al Congreso de Nuevo León. (Instagram )

¿Cómo aplicará San Nicolás la medida en los comercios?

El alcalde Daniel Carrillo informó que el municipio trabajará junto a comerciantes si el Congreso aprueba la reforma. San Nicolás prevé instalar señalización que informe sobre la nueva norma en cada establecimiento.

La medida busca dar mayor certeza a comerciantes y apoyar las labores de vigilancia ante hechos delictivos. San Nicolás la presenta como una herramienta preventiva adicional para el municipio.

San Pedro Garza García ya aplica una estrategia similar, aunque sin respaldo de una reforma de ley. San Nicolás busca convertirse en el primero del área metropolitana de Monterrey en elevarla a ese rango.

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