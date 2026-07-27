Balacera en el Centro: ataque armado provoca intensa movilización policiaca en CDMX

Una intensa movilización de los sercicios de emergencia y cuerpos de seguridad se registró en calles de la colonia Centro de la Ciudad de Mexico, esto luego de que una balacera se registrara en contra de al menos dos personas, misma que dejó un saldo preliminar de un hombre muerto y otros dos lesionados, según los primeros reportes.

El ataque armado de este tarde en calles del centro provocó el acordonamiento de la zona mientras policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CMDX) y peritos dela Fiscalía Genrral de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) iniciaron las diligencias para esclarecer los hechos.

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#Importante 🛑 Policía y servicios de emergencias se movilizan en el corazón de la CDMX, pues a unos metros del Zócalo Capitalino, un hombre fue asesinado a tiros y otras dos personas resultaron heridas.⚠️

Pablo Castorena (@jpcastorena) con todos los detalles👇



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¿Qué se sabe de la balacera en el Centro de CDMX?

¿Qué pasó en el Centro? Conforme a la información preliminar, tres personas fueron víctimas de disparos de arma de fuego en calles de la Colonia Centro. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que “un hombre de 42 años de edad que perdió la vida, y dos de 39 años que resultaron lesionados debido a una agresión directa con disparos de arma de fuego”.

El ataque armado hoy sucedió justo en la esquina de las calles Belisario Domínguez y República de Brasil, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La #SSC informa:



Policías de la #SSC tomaron conocimiento de un hombre de 42 años de edad que perdió la vida, y dos de 39 años que resultaron lesionados debido a una agresión directa con disparos de arma de fuego, en la esquina de las calles Belisario Domínguez y República de… pic.twitter.com/tE5oWi7k3f — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 27, 2026

Los sujetos lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica oportunan y especializada.

La zona fue acordonada mientras que se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes.

Por otra paerte, se informó que mediante un cerco virtual, se busca a los tripulantes de una motocicleta, que fueron señalados como posibles responsables de la balacera de hoy en el Centro.

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