Detienen a esposa del alcalde asesinado de Temoac y al director de seguridad; esto se sabe

La investigación por el asesinato del alcalde de Temoac, en Morelos, Valentín Lavín Romero dio un giro este lunes, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) Morelos, confirmada la detención de Marisol “N”, esposa del edil asesinado, y de Geovany Emmanuel “N”, director de Seguridad Pública Municipal.

Las autoridades informaron que ambas capturas forman parte de la Estrategia Nacional contra Extorsión y fueron ejecutadas mediante órdenes de aprehensión cumplimentadas por agentes de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).

#FiscalíaMorelosInforma📄SE CUMPLIMENTAN DOS ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE TEMOAC



•El Fiscal General @FBlumenkron subrayó que las acciones en contra del delito de extorsión continúan en toda la entidad



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El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que los dos servidores públicos ya fueron puestos a disposición de un juez especializado, quien determina su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Hasta el momento de la Fiscalía, no ha revelado los delitos específicos que se les imputan, por lo que se mantienen bajo reserva la carpeta de investigación.

¿Qué relación tienen las detenciones con el asesinato de Valentín Lavín?

La detención ocurre apenas unos días después de homicidio de Valentín Lavín Romero, quien fue atacado por hombres armados en la presidencia municipal de Temoac.

Además, el titular de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó recientemente, que el alcalde era investigado por presuntos vínculos con actividades delictivas, entre ellas un homicidio y posibles relaciones con las organizaciones criminales, “Los Aparicio y ”Los Huazulco”.

De acuerdo con las autoridades federales, estos grupos son investigados por delitos como extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo en distintas municipios del oriente de Morelos.

La Fiscalía de Morelos señaló que continuará con las diligencias para esclarecer tanto el asesinato del alcalde, como las posibles redes criminales que operan en la región. Hasta ahora, no se ha confirmado legalmente el grado de participación de los detenidos, ni si existe una resolución judicial sobre su responsabilidad, por lo que prevalece la presunción de inocencia.

El caso delalcalde asesiando ha colocado nuevamente a Temoac en el centro de la atención nacional y mantiene abiertas diversas líneas de investigación sobre la presencia de grupos delictivos en Morelos.

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