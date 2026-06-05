La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México de este viernes 5 de junio, prevén más afectaciones por el temporal de lluvias en la zona del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana.

Fue a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que la Conagua dio a conocer que los principales estados que se verán afectados por lluvias intensas son Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero y más.

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Clima en CDMX y Edomex este viernes 5 de junio

En cuanto a la Ciudad de México (CDMX), la Conagua señaló que se prevén afectaciones por lluvias puntuales vespertinas, así como por un ambiente fresco con temperaturas máximas de 25°C a lo largo de toda la jornada.

Por su parte, en el Estado de México (Edomex) se informó que se prevén lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo cual podría dejar afectaciones en avenidas y calles principales de los municipios.

Pronósticos del clima en Hidalgo y Puebla este 5 de junio

Se informó que el abundante ingreso de humedad hacia el occidente, sur y sureste de la República Mediana, originarán lluvias intensas de hasta 150 mm en la zona norte de Hidalgo, lo cual podría provocar inundaciones en municipios como Xochiatipan, Yahualica, Huejutla, Atlapexco y más.

Por su parte en el estado de Puebla se pronostican lluvias de hasta 150 mm durante la tarde-noche, por lo cual también se podrían presentar afectaciones por inundaciones y más.

¿En qué estados de México lloverá este viernes 5 de junio?

Los estados de México en donde se prevén lluvias intensas este 5 de junio son:

Guerrero

San Luis Potosí

Chiapas

Puebla

Oaxaca

Veracruz

Tamaulipas

Hidalgo

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