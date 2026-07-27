Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra en Liverpool: ya se puede reservar con $5,000 de descuento en preventa

El nuevo Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ya está en preventa en Liverpool con un descuento de $5,000. El nuevo plegable de la marca surcoreana se puede reservar desde ahora, aunque solo estará disponible el día del lanzamiento, el 5 de agosto de 2026.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra en Liverpool y cómo pagarlo en MSI?

El precio de preventa del nuevo celular de Samsung es de $58,499 pesos, frente a los $63,499 de su valor original, el descuento alcanza los $5,000 pesos. El envío es gratuito a todo el país, y el equipo puede recibirse en el domicilio o recogerse en tienda una vez que esté disponible.

El sucesor directo del Galaxy Z Fold7 puede pagarse en diferido. Con tarjetas Liverpool, las opciones de pago a meses sin intereses (MSI) son:

6 MSI de $9,749.83 al mes

9 MSI de $6,499.89 al mes

13 MSI de $4,499.92 al mes

18 MSI de $3,249.94 al mes

20 MSI de $2,924.95 al mes

24 MSI de $2,437.46 al mes

Con otras tarjetas, VISA y MasterCard, las opciones en Liverpool alcanzan los 18 MSI de $3,249.94 al mes o pago único por el total. En todos los casos, las mensualidades se calculan sobre el precio con descuento del equipo, o sea, $58,499.

Liverpool El equipo puede pagarse hasta en 24 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. (Liverpool)

¿Qué especificaciones tiene el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra?

El nuevo equipo de Samsung cuenta con pantalla Super AMOLED Plus de 8 pulgadas y resolución Full HD+, y funciona con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 y sistema operativo Android 17. Tiene 12 GB de memoria RAM, batería de 5,000 mAh y carga rápida mediante cable USB tipo C.

En cámaras, este modelo integra un sensor frontal de 12 megapíxeles y un sistema trasero de 50+8+5 megapíxeles.

El dispositivo a la venta en Liverpool es compatible con NanoSIM y eSIM, es resistente al agua y viene desbloqueado, por lo que puede usarse con cualquier compañía celular.

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