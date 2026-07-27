Derrame químico desata emergencia ambiental en Sonora tras descarrilamiento de tren de Ferromex

El descarrilamiento de un tren de carga de Ferromex, encendió las alertas en Sonora, luego de que el accidente provoca el derrame de aproximadamente 60 mil litros de hidrosulfuro de sodio, un químico utilizado en procesos industriales, que puede representar riesgos para la salud y el medio ambiente si no se maneja adecuadamente.

El incidente ocurrió en el tramo ferroviario Ímuris-Agua Prieta a la altura del municipio de Cananea, lo que llevó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a desplegar un operativo de emergencia para proteger a la población y contener los posibles efectos del derrame.

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Emergencia ambiental en Sonora: descarrila tren de Ferromex y derrama 60 mil litros de químico peligroso

La Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) informó que elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en Coordinacion con Protección Civil, las autoridades estatales y municipales, activaron el Plan-DN-III-E para establecer un cerco de seguridad en la zona del accidente.

El objetivo principal es slvaguardar a la población, restringir el acceso al área afectada, además de facilitar las labores de atención y mitigación de riesgos.

🚨🚧 Personal de la Profepa atiende la emergencia ambiental derivada del descarrilamiento de varias unidades de un tren de carga de Ferromex, ocurrido en Naco, #Sonora, que provocó el derrame de aproximadamente 60 mil litros de hidrosulfuro de sodio.



La Procuraduría realiza… pic.twitter.com/LsvMiK2xXq — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 27, 2026

Las autoridades ambientales ya realizan inspecciones técnicas para determinar el alcance del derrame químico y evaluar los posibles daños al suelo, la flora, la fauna y los cuerpos de agua cercanos.

Asimismo se analizarán las medidas de remediación ambiental que deberán implementarse para contener la contaminación y reparar los daños ocasiones por el accidente.

Riesgo para la salud humana: ¿Qué es el hidrosulfuro de sodio?

El hidrosulfuro de sodio es un compuesto químico empleado principalmente en la industria minera y química. Su liberación al ambiente requiere protocolos especializados debido a los riesgos que puede representar para los ecosistemas y dependiendo de la exposición, para la salud humana.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas a consecuencia del descarrilamiento; sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia permanente en la zona mientras se avancen las investigaciones para determinar las causas del accidente y cuantificar el impacto ambiental.

El incidente vuelve a poner sobre la mesa, la importancia de reforzar las medidas de seguridad en el transporte de materiales peligrosos en México.

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