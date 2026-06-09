Las condiciones climáticas en México seguirán afectadas debido al paso de la tormenta tropical Boris por el Pacífico Mexicano y la tormenta Cristina por lo que se espera que sigan las lluvias durante este martes 9 de junio.

Aunado a Boris, en el país también se encuentran canales de baja presión (en el centro y sureste), divergencia en altura y un ingreso de humedad en el Pacífico, golfo de México y mar Caribe, eso quiere decir que las precipitaciones durarán unos días más.

Buenos días. Te compartimos el pronóstico meteorológico para este día, con información de @conagua_clima. 🌧️☀️



⚠️ Lluvias intensas (75 a 150 mm)

🔺 Veracruz (sur).

🔺 Oaxaca (este y noreste).

🔺 Chiapas (sur).



⚠️ Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

🔺 Jalisco (sur).

🔺 Colima.

🔺… pic.twitter.com/BpeBR3l25S — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 9, 2026

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¿En qué estados lloverá hoy 9 de junio?

Los efectos de Boris afectarán principalmente en Guerrero y Michoacán; sin embargo, se prevén lluvias en:

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Jalisco

Colima

CDMX

Edomex

Además, se verá afectado el oleaje del Pacífico, específicamente en las costas de Oaxaca y Chiapas, ya que alcanzará entre 2.5 y 3.5 metros de altura, por lo que las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones en las zonas.

Así será el clima en CDMX y Edomex hoy martes 9 de junio de 2026

Por otro lado, en el clima para el Valle de México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstica ambiente fresco, cielo medio nublado y con probabilidad de lluvias aisladas, así como bancos de niebla.

Sin embargo, por la tarde se esperan lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, así como chubascos, con posible actividad eléctrica, en la Ciudad de México.

En ambas entidades, la máxima estimada será de 23 a 25º, mientras que la mínima será de 14 a 16º.

La ola de calor sigue en México durante hoy 9 de junio

Aún con la temporada de lluvias en activo en todo el país, la ola de calor persiste en el norte del país, específicamente en Sonora donde la temperatura rebasará los 45 grados.

Otros estados que mantendrán altas temperaturas son:

Baja California

Chihuahua

Coahuila

Durango

Sinaloa

¿Cómo avanza la tormenta tropical Cristina hoy 9 de junio?

Finalmente, las autoridades informan que mantienen vigilancia ante la formación de la tormenta tropical Cristina, la cual se localiza en las costas de El Salvador.

Hasta el momento, no afecta al país; sin embargo, su evolución sigue en monitoreo por si cambia su trayecto hacia el territorio nacional.

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