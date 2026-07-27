Es oficial: agentes de este municipio del Estado de México llevarán cámaras corporales para detectar infracciones de tránsito

Las calles de Cuautitlán Izcalli cambian de cara a partir de esta semana, luego de meses de espera entre los conductores de un municipio del Edomex. El Ayuntamiento mexiquense pone fin a la pausa en las sanciones viales y suma nueva tecnología de punta para vigilar a los agentes de tránsito, aunque todavía existen dudas entre los vecinos sobre el alcance real del nuevo esquema de control vial.

El presidente municipal, Daniel Serrano, confirmó el regreso de las multas de tránsito como parte de una estrategia más amplia de seguridad pública. El funcionario asegura que la medida responde a la necesidad de transparentar el actuar policial y de recuperar la confianza de los automovilistas mexiquenses.

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¿Quiénes aplican las nuevas infracciones de tránsito en Cuautitlán Izcalli?

Un total de 15 mujeres integrantes de la Dirección de Tránsito encabezan el nuevo operativo vial en Cuautitlán Izcalli. Las agentes recibieron capacitación previa para aplicar las sanciones conforme al Reglamento de Tránsito vigente y evitar irregularidades durante los procedimientos.

Cada oficial porta una cámara corporal que permanece activa en todo momento durante las intervenciones con automovilistas. Los registros audiovisuales se monitorean de manera permanente desde el centro de control municipal para garantizar transparencia en el actuar policial.

Las agentes también utilizan un dispositivo electrónico hand held para emitir las infracciones de forma digital en el momento de la revisión. Esta herramienta agiliza por completo el procedimiento y reduce el manejo de documentos físicos en las calles del municipio.

Policías de Cuautitlán Izcalli, Edomex 15 agentes mujeres usan cámaras corporales para aplicar multas en Cuautitlán Izcalli (Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautitlán | Facebook)

¿Dónde se pagan las multas de tránsito en Cuautitlán Izcalli?

El alcalde Daniel Serrano aclara que las infracciones no se pagan a los agentes de tránsito bajo ninguna circunstancia. Los automovilistas deben acudir a la Tesorería Municipal, ubicada en las oficinas de Operagua, para cubrir el monto correspondiente.

El funcionario enfatiza que la Comisaría Municipal tampoco recibe ningún tipo de pago por infracciones viales en sus instalaciones. La disposición busca evitar actos de corrupción entre los elementos que participan en los operativos de vigilancia.

El Ayuntamiento pide a la población denunciar cualquier intento de cobro indebido por parte de algún oficial. La autoridad municipal refuerza los canales de vigilancia interna para garantizar que el nuevo esquema funcione con total transparencia.

Cuautitlán Izcalli retira tráileres y vehículos abandonados de la vía pública

El Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli pone en marcha nuevas acciones para recuperar espacios públicos ocupados de forma irregular en el municipio. La medida forma parte de la estrategia integral de movilidad y seguridad vial impulsada por la administración municipal.

Entre las acciones destaca el retiro de tráileres que utilizan la vía pública como estacionamiento permanente en distintas zonas. También se contemplan los vehículos abandonados, que obstruyen de forma directa la circulación y representan un foco de inseguridad para los vecinos.

Los automovilistas de Cuautitlán Izcalli deben circular con mucho mayor cuidado ante la reactivación de los operativos de tránsito. Los pagos solo proceden en la Tesorería Municipal, nunca de forma directa con los agentes en la vía pública.

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