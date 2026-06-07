Si estabas pensando en tener un día familiar este 7 de junio te tenemos muy malas noticias, pues de acuerdo con los pronósticos del clima en México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este primer domingo del mes se prevén lluvias, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Fue a través del informe diario emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que se informó que el temporal de lluvias continuará afectando al Valle de México, así como a los estados del oriente, centro, occidente, sur y sureste de la República Mexicana.

Pese a ello, se informó que la onda de calor continuará afectando a estados del país como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, esto con temperaturas superiores a los 40°C.

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Clima en CDMX y Edomex este domingo 7 de junio

De acuerdo con los pronósticos de la Conagua para este domingo 7 de junio, en la Ciudad de México (CDMX) se mantendrán las probabilidades de lluvias muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo.

En cuanto al Estado de México (Edomex), se informó que se mantendrán las condiciones de lluvias muy fuertes, así como temperaturas máximas de hasta 23°C durante la mañana y la tarde de este primer domingo del mes.

Clima en Puebla e Hidalgo este 7 de junio

Como ha sido la constante a lo largo de esta semana, la Conagua señaló que se esperan lluvias torrenciales en gran parte del estado de Puebla, lo cual podría volver a dejar severas inundaciones en calles y avenidas principales de la entidad.

En cuanto al estado de Hidalgo, se informó que se prevén lluvias en el norte y este de la entidad, esto con precipitaciones de hasta 75 mm.

¿En qué estados de México lloverá este 7 de junio?

Los estados del país en los que se mantendrán los pronósticos de lluvias fuertes son:

Guerrero

Michoacán

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Jalisco

Colima

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estados de México

Morelos

Veracruz

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