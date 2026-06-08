Durante las primeras horas de hoy lunes 8 de junio la depresión tropical Dos-E se convirtió en la tormenta tropical Boris, por lo que se prevén fuertes lluvias en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tocaría tierra entre Guerrero y Oaxaca; sin embargo, además de estas entidades, se esperan fuertes lluvias en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Chiapas

Veracruz

Puebla

San Luis Potosí

Tamaulipas

Es importante mencionar que también se esperan fuertes precipitaciones en la península de Yucatán; sin embargo, más allá de la presencia de Boris, estas precipitaciones son a causa de la onda tropical 5 y el ingreso de un humedal por el mar Caribe.

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¿Lloverá hoy 8 de junio en CDMX?

Tanto para la Ciudad de México (CDMX) como para el resto del Valle de México, incluido el Estado de México (Edomex), se prevé una máxima de entre 21 y 23º, mientras que la mínima será entre 15 a 17º; no obstante, seguirá el ambiente frío, con lluvia y algunos bancos de niebla.

Ante este pronóstico del clima para la capital del país, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informadas sobre avisos meteorológicos y manejar con cuidado.

¿Sigue la ola de calor en el país?

Aunque resulte poco creíble, debido a la presencia de Boris y lluvias desde semanas atrás, en algunos estados se espera que sigan los efectos de ola de calor.

Específicamente en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca, en estos lugares se estiman temperaturas máximas de hasta 45 grados durante todo este lunes.

Protección Civil solicitó a la ciudadanía mantenerse atento y evitar los lugares que representen riesgo, esto ante los constantes cambios de temperaturas que se podrán vivir en la mayor parte de la República Mexicana.

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