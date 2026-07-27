México suma 181 periodistas asesinados: siete en 2026 y Veracruz lidera lista de estados más peligrosos

La violencia contra la prensa continúa siendo una de las principales preocupaciones en México. De acuerdo con organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, 181 periodistas han sido asesinados en el país desde el año 2000, una cifra que mantiene a México entre las naciones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo fuera de las zonas de Guerra,

Tan solo en lo que va 2026, siete comunicadores han sido asesinados, mientras familiares, colegas y organizaciones civiles exigen que los responsables materiales e intelectuales sean llevados ante la justicia.

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¿Qué estados concentran más asesinatos de periodistas en México?

Los registros ubican a Veracruz como la entidad con el mayor número de homicidios de periodistas, con 35 casos documentados desde el año 2000; le siguen Guerrero, Chihuahua, Oaxaca y Tamaulipas, entidades donde también persisten altos niveles de violencia contra quienes ejercen la labor informativa.

Organizaciones defensoras de periodistas han insistido en que la mayoría de sus crímenes permanecen en la impunidad, pese a que en algunos expedientes existen personas detenidas.

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