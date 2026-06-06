La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este sábado 6 de junio, prevén afectaciones severas por la onda de calor que se mantendrá en gran parte de la República Mexicana, así como por el temporal de lluvias que continuará golpeando al norte, occidente, centro y sur del país.

A través de su informe diario, la Conagua dio a conocer que el temporal de lluvias provocará intensas precipitaciones debido a que entrará en interacción con una zona de baja presión con altas probabilidades de desarrollo ciclónico.

Serán entidades como Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y demás, las que se verán afectadas principalmente por las intensas lluvias que ocurrirán durante la tarde de este primer sábado del mes de junio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Clima en CDMX y Edomex para el sábado 6 de junio

De acuerdo con los pronósticos de la Conagua, en la Ciudad de México (CDMX) se esperan chubascos y lluvias puntuales, así como temperaturas máximas de 24°C durante la mañana, tarde y noche de este 6 de junio.

Por su parte, se dio a conocer que en el Estado de México (Edomex) se mantendrán las condiciones de lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo en varios municipios de la entidad.

Pronósticos del clima en Hidalgo y Puebla este sábado 6 de junio

Los pronósticos del clima de la Conagua también prevén intensas lluvias en el estado de Puebla, el cual se verá afectado por precipitaciones puntuales muy fuertes de hasta 150 mm de agua, lo cual podría dejar severas inundaciones.

Por su parte, en el estado de Hidalgo también se prevén lluvias de hasta 75 mm en las zonas del centro, este y sur de la entidad.

¿En qué estados de México habrá lluvias fuertes este 6 de junio?

El principal estado que se verá afectado por lluvias torrenciales será Oaxaca, pues se prevé la caída de agua de hasta 250 mm por metro cuadrado, lo cual podría afectar a la población de la zona norte.

Los estados en los que se presentarán lluvias fuertes son:

Guerrero

Puebla

Veracruz

Chiapas

San Luis Potosí

Michoacán

Hidalgo

Querétaro

Edomex

Tlaxcala

CDMX

Tabasco

Jalisco

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.