El acta de defunción es emitido por el Registro Civil y es un documento necesario para llevar a cabo la inhumación o cremación de la persona.

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Asimismo, es necesario para cobrar seguros de vida, pensiones de viudez u orfandad, trámites de seguridad social, cancelación de cuentas bancarias, créditos u otros productos financieros.

Paso a paso para tramitar el acta de defunción en Querétaro

En Querétaro se puede tramitar de forma presencial en las oficialías del Registro Civil o en línea a través del portal oficial, y es esencial para realizar trámites sucesorios o legales.

Para llevar a cabo el proceso, se requiere:

Certificado de Defunción (emitido por un médico tratante, hospital o centro de salud)

Identificación oficial vigente (preferentemente del familiar directo y dos testigos que les conste el hecho)

Oficio de la Fiscalía en caso de muerte violenta o traumatismo ocurrido en su domicilio

Acta de Nacimiento y/o Matrimonio según el caso

En caso de que el cuerpo provenga de otro municipio o estado, es necesario:

Presentar Original de Acta de Defunción

Permiso de Traslado del Registro Civil y de la Dirección de Fomento y Regulación Sanitaria

Cabe aclarar que para el permiso de traslado se debe acudir a Melchor Ocampo 19 Sur, Col. Centro, después de las 14:00 horas en el Hospital General con los números de contacto 2124355 y 2121087.

Otro caso extraordinario es que el cuerpo provenga del extranjero, que de acuerdo con su página se deberá de presentar la documentación por el país de origen y traducidos al español por un perito oficial autorizado.

Asimismo, si los testigos son extranjeros, deberán de presentar su pasaporte vigente; la clave CURP del fallecido, su pareja y padres.

Finalmente, al momento de realizar la inscripción del Acta de Defunción, se deberá de definir el destino final del cadáver, tramitando los permisos correspondientes ante la oficialía de Registro Civil.

Costos del acta de defunción en Querétaro en 2026

No es necesario agendar cita, el tiempo de espera es de 30 minutos y los costos son los siguientes en 2026:

Asentamiento de Acta de Defunción en día hábil: 1.25 UMA’s, $175.97 pesos

1.25 UMA’s, $175.97 pesos Asentamiento de Acta de Defunción en día inhábil: 3.75 UMA’s, $439.91 pesos

3.75 UMA’s, $439.91 pesos Asentamiento de Acta de Defunción de Recién Nacido Muerto: 1.25 UMA’s, $175.97 pesos

Cabe destacar que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en México este 2026 equivale a $117.31 pesos.

Acta de defunción en Querétaro El destino del cuerpo del fallecido también genera otros costos, que en promedio la inhumación va desde los 220.54 hasta los 3,659.00 pesos mexicanos. (Querétaro)

Los permisos por cremación son más económicos y no superan los $350.00 pesos, sin embargo también se deben pagar permisos de traslado que llegan a rondar los $700.00 pesos en 2026.