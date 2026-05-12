Adiós a los privilegios en Querétaro: presentan iniciativa que impactará en los sueldos de los funcionarios

El diputado Edgar Inzunza presentó ante la LXI Legislatura de Querétaro una iniciativa de reforma constitucional para eliminar prestaciones extraordinarias de funcionarios y fijar un tope histórico al presupuesto del Poder Legislativo estatal.

La propuesta busca armonizar la Constitución local con la reforma federal del 23 de abril de 2026, estableciendo que ninguna remuneración en organismos autónomos o poderes públicos supere el límite del Artículo 127 federal. Esta reforma, alineada con el denominado “Plan B” de austeridad, pretende erradicar el gasto ineficiente y redirigir los ahorros hacia infraestructura pública y el fortalecimiento de las haciendas municipales en los 18 ayuntamientos.

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¿Qué recortes sufrirán los funcionarios en Querétaro?

La iniciativa del Grupo Legislativo de MORENA identifica estructuras institucionales con gastos excesivos y plantea la eliminación inmediata de beneficios que no estén contemplados estrictamente en la ley.

Privilegios que propone erradicar la reforma:

Seguros médicos privados: prohibición de pólizas financiadas con recursos públicos para servidores de alto nivel.

prohibición de pólizas financiadas con recursos públicos para servidores de alto nivel. Cajas de ahorro especiales: eliminación de aportaciones gubernamentales a fondos de ahorro individuales.

eliminación de aportaciones gubernamentales a fondos de ahorro individuales. Seguros de separación: cancelación de seguros de separación individualizados para funcionarios salientes.

cancelación de seguros de separación individualizados para funcionarios salientes. Regímenes de retiro especiales: invalidación de pensiones o retiros que excedan lo previsto por la normativa general.

¿Cómo afectará esta reforma al presupuesto de los municipios y el Congreso de Querétaro?

El diputado Edgar Inzunza plantea un rediseño institucional basado en la racionalidad presupuestaria, impactando directamente en la integración de los Ayuntamientos y el gasto operativo de la LXI Legislatura.

Tope al Congreso: el presupuesto anual del Poder Legislativo no podrá exceder el 0.70% del Presupuesto de Egresos del Estado. Reducción de sindicaturas: se establece una sola sindicatura por municipio para evitar administraciones sobredimensionadas. Destino del ahorro: el capital recuperado se destinará obligatoriamente para infraestructura pública de impacto ciudadano. Homologación salarial: sujeción estricta de todos los sueldos a los tabuladores de austeridad republicana.

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