Prevén la temporada de huracanes más intensa para Acapulco desde Otis: hasta 5 poderosos ciclones en el Pacífico

El puerto de Acapulco es sin duda uno de los destinos turísticos favoritos de las familias mexicanas, pero también ha sido uno de los puntos más maltratados por los huracanes en todo el territorio nacional.

A casi tres años del impacto del huracán Otis, el huracán que arrasó con Acapulco en octubre de 2023, se dio a conocer el pronóstico para la temporada de huracanes 2026, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Suscríbetea nuestro canal de WhatsAppy lleva la información en tus manos.

Pacífico, con potencial de hasta 5 ciclones mayores

De acuerdo con el pronóstico de huracanes 2026 del SMN, se prevé la formación de entre 18 y 21 ciclones tropicales para la temporada de este año en las costas del Pacífico mexicano, y de ellos, entre 4 y 5 podrían convertirse en fenómenos mayores.

Estos son los pronósticos de ciclones tropicales para la costa del Pacífico en 2026:

Tormentas tropicales : Entre 9 y 10.

: Entre 9 y 10. Huracanes de categorías 1 o 2 : Entre 5 y 6.

: Entre 5 y 6. Huracanes de categorías 3, 4 o 5 (mayores) : Entre 4 y 5.

: Entre 4 y 5. Total proyectado para la temporada 2026: Entre 18 y 21.

UNAM advierte: Temporada de huracanes 2026 “será más intensa y peligrosa”

Previo al inicio de la temporada de huracanes 2026, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron que ésta será “más intensa y más peligrosa”. Esto se debe a un factor importante: El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

De acuerdo con información del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM, entre las principales características se encuentra el aumento en la peligrosidad e intensidad de los ciclones.

Aunque El Niño es un fenómeno natural, es importante recordar que existen otros factores que influyen en el desarrollo de los ciclones, como son el calentamiento del mar y el mayor contenido de calor en las capas superiores del océano, lo que proporciona más energía al desarrollo ciclónico.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad.Suscríbete nuestro canal de Telegramy lleva la información en la palma de tu mano.