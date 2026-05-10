Querétaro ya prepara multas y corralón para todos los conductores que circulen por este carril prohibido

Manejar por la vía equivocada en Querétaro sale caro. Las autoridades de tránsito municipal aplican sanciones fuertes a los conductores que invaden un carril específico reservado por reglamento. La medida no distingue entre particulares ni vehículos de carga. Cualquiera que cruce esa línea se expone al castigo completo. El corralón aparece como destino directo del auto.

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro define con claridad la falta. No alcanza con pagar una multa simple para recuperar el vehículo. La autoridad suma puntos de penalización en la licencia del conductor infractor. Quien acumula sanciones queda expuesto a perder el documento. La medida combina golpe económico y administrativo.

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¿Cuánto cuesta la multa por invadir el carril confinado en Querétaro?

El fundamento legal está en el Artículo 29, fracción X, inciso a) del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro. La norma sanciona a quien circula por carriles confinados destinados al transporte público.

La sanción económica va de 40 a 60 UMA, según define el reglamento municipal de Querétaro. Con el valor de la UMA 2026 fijado en $117.31 pesos, el rango va de $4,692.40 hasta $7,038.60 pesos por infracción.

El monto final depende del criterio de la autoridad de tránsito que levanta la boleta. Reincidir agrava la situación del conductor frente al juez cívico. El cálculo se aplica al momento de la remisión y queda registrado en el sistema municipal.

A la multa se suman 6 puntos de penalización en la licencia de conducir del infractor. La acumulación de puntos puede derivar en suspensión del documento. El historial del conductor queda marcado en Querétaro.

Conductores en Querétaro pierden 6 puntos de licencia por usar el carril prohibido.

¿Qué pasa si la grúa se lleva el auto al corralón?

La remisión al depósito vehicular es automática cuando un conductor invade el carril confinado. La grúa traslada el vehículo sin opción a negociación en el lugar. Ante esto, el propietario debe presentarse en el corralón con la documentación completa.

Para liberar el auto hay que pagar la multa, los gastos de arrastre y el almacenaje por día. Cada jornada en el depósito suma cargos al monto inicial. Demorar el trámite multiplica el costo final que asume el dueño.

El conductor también necesita acreditar identidad, propiedad del vehículo y licencia vigente. Sin esos papeles no hay liberación posible. El proceso administrativo en Querétaro exige presencia personal del titular o un poder notarial específico.

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