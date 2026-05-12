Debaten en el Congreso de Jalisco el programa de verificación vehicular por el impacto en el bolsillo de las familias del estado

El Colectivo Ecologista Jalisco (CEJ) y otras tres organizaciones ambientales urgieron a la Comisión Especial para el Estudio del Programa Verificación a mantener la revisión obligatoria de motores para reducir la contaminación.

Según el Programa de Movilidad Sustentable del ITESO, la mala calidad del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara provocó 545 muertes el año pasado y 2,400 hospitalizaciones crónicas. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) reportó que, tras un 2025 con récord de 1.1 millones de autos verificados, el debate legislativo actual se centra en perfeccionar el diseño del programa sin eliminar el único instrumento estatal contra gases de efecto invernadero.

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¿Cuál es el costo y calendario de la verificación vehicular en Jalisco en 2026?

La Hacienda Pública de Jalisco mantiene el esquema de gratuidad vinculado al pago del refrendo, buscando incentivar el cumplimiento ciudadano y evitar sanciones administrativas por omisión.

Costos y plazos vigentes:

Costo con refrendo pagado: 0 pesos (gratuito al cumplir con la obligación fiscal vehicular).

0 pesos (gratuito al cumplir con la obligación fiscal vehicular). Costo sin refrendo (cita programada): 500 pesos.

500 pesos. Costo extemporáneo: 550 pesos (fuera del periodo asignado por placa).

550 pesos (fuera del periodo asignado por placa). Calendario de cumplimiento: se rige por la terminación de la placa (Enero-Febrero: 1; Febrero-Marzo: 2; hasta Noviembre-Diciembre: 0).

¿Por qué los colectivos ambientalistas defienden la verificación vehicular?

Especialistas del Observatorio Ciudadano de Movilidad y la Red Catarina Climática sostienen que el 52% de los jaliscienses no tienen auto, pero respiran las emisiones generadas por automotores.

Argumentos a favor del programa:

Control de emisiones: es la única vía operacional para obligar a la afinación de motores de combustión interna.

es la única vía operacional para obligar a la afinación de motores de combustión interna. Derecho a la salud: se prioriza la reducción de pacientes en hospitales por enfermedades respiratorias crónicas.

se prioriza la reducción de pacientes en hospitales por enfermedades respiratorias crónicas. Referencia nacional: el CEJ destaca que en la Ciudad de México la verificación es obligatoria semestralmente con un costo de 765 pesos y multas de hasta 9,300 pesos, lo que ha estabilizado los niveles contaminantes.

💬 Las decisiones públicas deben construirse con la voz de la ciudadanía.



Participé en la Comisión Especial de Verificación Vehicular, donde sostuvimos un diálogo abierto con colectivos interesados en el tema, escuchando propuestas, inquietudes y distintos puntos de vista para… pic.twitter.com/Ck4XxBjIzC — Cuquis Camarena (@Cuquis_Camarena) May 6, 2026

¿Cómo agendar una cita para verificar tu auto en Jalisco?

Tener a la mano la tarjeta de circulación y haber realizado el pago del refrendo para acceder a la gratuidad.

y haber realizado el para acceder a la gratuidad. Ingresar al portal oficial de Verificación Responsable para seleccionar fecha y horario según el último dígito de la placa.

El calendario 2026 cierra en diciembre para las placas con terminación “0”.

cierra en diciembre para las placas con terminación “0”. Los vehículos que no porten el distintivo vigente podrían ser sujetos a multas por parte de la Policía Vial.

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