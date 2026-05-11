Confirmado en Querétaro: se amplía la cobertura del transporte público desde el 16 de mayo en estas colonias

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y el Municipio de Querétaro lanzaron la estrategia “Evolución Movilidad”, unificando el transporte colectivo con el sistema de bicicletas compartidas bajo una misma plataforma digital.

A partir del 5 de mayo, los usuarios ya pueden pagar traslados en camiones Qrobús, el nuevo sistema eléctrico EQROBUS del Centro Histórico y bicicletas de QroBici utilizando únicamente la aplicación oficial o el bono de movilidad. El gobernador Mauricio Kuri González confirmó además la integración de 80 nuevas unidades de alta tecnología que ampliarán la cobertura en zonas críticas a partir del 16 de mayo de 2026.

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¿Qué colonias de Querétaro recibirán nuevas rutas de Qrobús en mayo?

La AMEQ desplegará las 80 unidades adicionales para reforzar la frecuencia y capacidad del sistema, alcanzando un 90% de renovación del parque vehicular en la zona metropolitana.

Zonas de Querétaro con cobertura ampliada a partir del 16 de mayo:

San Pedro Mártir: incremento de unidades para reducir tiempos de espera.

incremento de unidades para reducir tiempos de espera. Lomas de Casa Blanca: refuerzo de rutas troncales y alimentadoras.

refuerzo de rutas troncales y alimentadoras. Rancho San Pedro: conectividad mejorada con el sistema de transbordo cero.

conectividad mejorada con el sistema de transbordo cero. Centro Histórico: operación del nuevo sistema EQROBUS con 14 unidades eléctricas exclusivas para el primer cuadro.

¿Cómo funciona la integración de QroBici en la App Qrobús?

El alcalde Felifer Macías anunció el relanzamiento de QroBici, que ahora cuenta con una flota total de 600 bicicletas (350 mecánicas y 250 eléctricas asistidas) distribuidas en 50 estaciones estratégicas.

Pasos para usar el sistema multimodal:

Instalar la aplicación App Qrobús en dispositivos móviles. Acceder al nuevo módulo de QroBici integrado en el menú principal. Utilizar el Bono Qrobús para desbloquear bicicletas tras bajar del transporte público sin cargos adicionales por micromovilidad. Visualizar en tiempo real el aforo de estacionamientos y la disponibilidad de unidades eléctricas en el centro.

Qrobici Querétaro presentó su nuevo plan de movilidad. (Facebook Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro)

¿Cuáles son los requisitos y costos del nuevo sistema EQROBUS?

El sistema de transporte eléctrico en el Centro Histórico de Querétaro busca simplificar y mejorar los traslados de los miles de pasajeros y proteger el patrimonio arquitectónico de la ciudad mediante unidades de cero emisiones.

Capacidad: camiones eléctricos para 30 y 13 pasajeros según la demanda de la ruta.

camiones eléctricos para 30 y 13 pasajeros según la demanda de la ruta. Fecha: el sistema operará al 100% de su capacidad desde la segunda quincena de mayo de 2026 .

el sistema operará al 100% de su capacidad desde la segunda quincena de mayo de . Costo: se mantiene la tarifa actual sin incrementos; el transbordo es de cero pesos para usuarios que utilicen la tarjeta de prepago.

se mantiene la tarifa actual sin incrementos; el transbordo es de para usuarios que utilicen la tarjeta de prepago. Estrategia: la AMEQ garantiza el mantenimiento de la tarifa más baja del país para grupos vulnerables a través de subsidios directos de la Secretaría de Hacienda.

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