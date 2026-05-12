Aproximadamente 2 mil alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 5 “Benito Juárez” del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fueron evacuados de emergencia tras una amenaza de bomba.

Los alumnos de la escuela de nivel medio superior, personal docente y administrativo fueron evacuados del plantel, alrededor de la 12:00 horas luego de la amenaza de un supuesto artefacto explosivo en las instalaciones.

En el lugar ya se encuentra personal de Protección Civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) para verificar o descartar esta amenaza.

🚨 #AlertaADN



¡Atención! 📢😰 Evacúan cerca de 2 mil alumnos del CECYT 5 "Benito Juárez" del Instituto Politécnico Nacional (@IPN_MX), ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx), por una presunta amenaza de bomba



📹: Iván Aldama (@IvanAldamaF) pic.twitter.com/4wIe8OuptU — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 12, 2026

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Amenazas de bomba en el CECYT 5

Esta no es la primera vez que se registra una amenaza de bomba en el CECYT 5, ya que el 9 de mayo de 2025 se reportó la misma situación, la cual terminó por suspender las clases de ese día.

Tras una revisión completa del platel los elementos de seguridad informaron que se había tratado de una falsa alarma.

🚔 ¡Minutos de incertidumbre!⚠️ Presunta amenaza de bomba movilizó a servicios de emergencia en la Vocacional 5 del IPN (@IPN_MX). Personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) y elementos de la @SSC_CDMX ya revisan las instalaciones, mientras cerca de… pic.twitter.com/XkBaSM0Luy — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 12, 2026

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