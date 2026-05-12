Querétaro alista cambio histórico contra grúas y corralones: estos automovilistas se salvarán de pagar

Miles de automovilistas en Querétaro pagan cada año por servicios de grúa y corralón que nunca debieron cobrarse. El problema golpea directo al bolsillo familiar, incluso cuando la propia autoridad reconoce después que la infracción fue un error. La diputada priista Adriana Elisa Meza Argaluza presentó en la LXI Legislatura una reforma que cambiaría las reglas del juego para los conductores queretanos.

La propuesta modifica el artículo 40 de la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del estado. El cambio apunta a un escenario muy concreto que hoy deja a los ciudadanos sin defensa real. Si la iniciativa avanza, un grupo específico de automovilistas dejará de cargar con un gasto que muchos consideran indebido.

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¿A quién protege la nueva iniciativa de ley en Querétaro?

La reforma plantea que ningún conductor pague por arrastre, salvamento o depósito vehicular cuando la infracción que originó el servicio sea revocada o declarada nula. El supuesto cubre a quienes ganan un recurso administrativo después de que su auto fue subido a la grúa por una multa que terminó cancelada.

Hoy la ley vigente obliga al ciudadano a cubrir esos costos aunque la autoridad reconozca que el acto fue incorrecto. La diputada Meza explicó que esto vacía de contenido las resoluciones favorables al ciudadano. El gasto promedio por arrastre y un día en corralón ronda varios cientos de pesos en Querétaro, monto que se multiplica con cada jornada que el vehículo permanece retenido.

La legisladora citó criterios del Poder Judicial que ya señalaron esta inconsistencia legal. “La ley debe ser justa y congruente. No es correcto que una persona tenga que pagar por un acto que la propia autoridad ha reconocido como indebido o inválido”, declaró Meza Argaluza al presentar la iniciativa ante el pleno.

coche-corralon-cdmx.jpg Automovilistas que ganen su recurso ya no pagarán arrastre ni depósito vehicular. (Getty Images)

¿Cuándo entraría en vigor el cambio para automovilistas en Querétaro?

La iniciativa se encuentra en fase de análisis dentro de la LXI Legislatura del estado. El proceso legislativo contempla la revisión en comisiones antes de pasar al pleno para su votación. Los tiempos dependen del consenso entre las fracciones parlamentarias y de la agenda de trabajo del Congreso queretano.

Meza Argaluza reiteró que la reforma busca cerrar una grieta legal que afecta de forma directa a las familias del estado. El argumento central apunta al derecho a la tutela judicial efectiva, un principio que obliga a que las resoluciones de las autoridades tengan consecuencias reales. Sin este ajuste, ganar un recurso contra una infracción sigue costando dinero al ciudadano.

La propuesta también pretende dar mayor certeza jurídica a los usuarios del transporte en Querétaro. “Con esta reforma damos un paso hacia un sistema legal más justo, donde las resoluciones no se queden en el papel, sino que realmente protejan a las y los ciudadanos”, agregó la coordinadora del PRI. El siguiente paso lo marcarán las comisiones legislativas en las próximas semanas.

Si tu auto fue llevado al corralón y la infracción terminó cancelada, conserva todos los comprobantes y la resolución que anula el acto. Esos documentos serán clave para reclamar la devolución de pagos cuando la reforma avance. Mantente atento al avance legislativo y consulta a un abogado de oficio si tu caso ya está en curso.

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