Es oficial en Corregidora: estudiantes de secundaria recibirán el pago de las becas este día de mayo

Las becas municipales en Corregidora continúan con su calendario de entregas, incluyendo a los estudiantes de secundaria que forman parte de la primera etapa del programa.

Las autoridades municipales ya confirmaron las fechas de entrega para este grupo de estudiantes, siendo el próximo 13 de mayo el día en que se realizará el depósito del apoyo económico.

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¿Cuándo depositarán la beca a estudiantes de secundaria en Corregidora?

El municipio informó que la entrega de las becas Educación A Paso Firme 2026 para estudiantes de secundaria iniciará los días 11 y 12 de mayo en el Arcotecho de la Unidad Deportiva El Pueblito, con la entrega de las tarjetas donde se realizará el depósito.

Las familias beneficiarias deberán acudir en un horario de 09:00 a 14:00 horas para completar el proceso correspondiente a la primera etapa del programa.

Posterior a la entrada del “plástico”, la dispersión del recurso económico quedó programada para el 13 de mayo.

¿Cuánto dinero entrega la beca Educación A Paso Firme 2026?

El programa municipal contempla distintos montos dependiendo del nivel educativo y del promedio escolar de cada estudiante beneficiario.

En el caso de secundaria, las y los alumnos con promedio mínimo de 8.0 podrán recibir un apoyo económico de $1,150 pesos.

Para quienes forman parte del esquema de excelencia académica en secundaria y mantienen promedio de 10, el apoyo asciende a $2,300 pesos. Para este grupo, el proceso quedó de esta manera:

Entrega: 20 de mayo de 2026

Lugar: Secundaria José Clemente Orozco

Horario: 08:15 horas

Dispersión de pago: 15 de mayo de 2026

¿Qué requisitos deben cumplir para recibir la beca?

Las autoridades de Querétaro recordaron que será indispensable que la persona responsable registrada en el sistema se presente físicamente para completar el trámite de entrega.

Además, deberán presentar la documentación solicitada por el programa:

INE o identificación oficial vigente

Recibo 1 validado y aprobado

Presencia de la persona responsable registrada

El municipio pidió revisar previamente todos los documentos para evitar retrasos durante la entrega de apoyos.

¿Qué otros apoyos contempla la beca municipal de Corregidora?

Además de secundaria, el programa Educación A Paso Firme 2026 también contempla apoyos económicos para estudiantes de primaria y universidad.

Los montos establecidos para cada modalidad son:

Primaria

Promedio mínimo: 8.0



Monto: 1,150 pesos

Universidad

Promedio mínimo: 8.5



Monto: 3,000 pesos

Las becas municipales están dirigidas a estudiantes de escuelas públicas y privadas del municipio con el objetivo de apoyar su permanencia escolar. En el caso de los alumnos de primaria, la entrega de tarjetas y el depósito de las becas concluyó en días anteriores. En tanto, para beneficiarios de universidad, se mantiene el calendario de esta manera:

Fecha de entrega de tarjetas:20 de mayo de 2026

Lugar: Secundaria José Clemente Orozco.

Horario: 08:15 horas

Dispersión: 22 de mayo de 2026.

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