Detectan plomo en sangre de 329 niños en Nuevo León: “A partir de este umbral se generan daños neurológicos graves e irreversibles”

Un reciente monitoreo en Nuevo León reveló una situación alarmante para la salud pública: 329 niños presentaron niveles detectables de plomo en la sangre, de los cuales 83 registraron concentraciones consideradas altas, oscilando entre los 5 y los 37 microgramos por decilitro (µg/dL).

Hasta el momento se desconoce la fuente de contaminación por plomo, pero una experta consultada por ADN40 explicó que las fuentes de exposición podrían estar presentes en la vida cotidiana de más niños en México.

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Niveles de alarma: ¿qué tan peligroso es el hallazgo en Nuevo León?

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) es clara: no existe ningún nivel seguro de exposición al plomo. Cualquier concentración detectable en sangre puede tener consecuencias para la salud, por lo que todos los niveles reportados en Nuevo León son preocupantes”, advierte María José Talayero Schettino, investigadora en el Center for Global Development (CGD), donde estudia los efectos de la exposición al plomo en la salud pública y diseña políticas para reducir su impacto.

Por ese motivo, Talayero Schettino subraya que los 83 niños con concentraciones de entre 5 y 37 µg/dL de Nuevo León “requieren atención urgente”. “Un nivel de 37 µg/dL es extremadamente alto: en la práctica clínica, a partir de 45 µg/dL se recomienda tratamiento con quelación, y niveles sostenidos cercanos a ese umbral generan daños neurológicos graves e irreversibles. No hay que esperar a llegar a ese punto para actuar”, insiste la experta. La terapia quelante consiste en medicamentos que se unen al plomo para facilitar su eliminación del cuerpo.

La contaminación por plomo no tiene síntomas visibles inmediatamente en casos de concentraciones bajas y moderadas. No obstante, a pesar de que este metal pesado no se puede observar a simple vista, los daños avanzan en el cuerpo de niños y adultos mientras se exponen a él.

Algunas de las consecuencias de contaminación por plomo en la salud de los niños mencionadas por la especialista, que también es médica magíster en toxicología y doctora en salud ambiental, incluyen:

Reducción del coeficiente intelectual

Alteraciones en el desarrollo cognitivo y del aprendizaje

Problemas de conducta: mayor impulsividad y agresividad

Mayor riesgo de hipertensión y enfermedad cardíaca

Daño renal

Teniendo esto en cuenta y que el daño por plomo es acumulativo y muchas veces irreversible, las acciones de prevención son la clave para evitar secuelas, tanto en los casos detectados en Nuevo León como en otros pacientes del país.

¿Cuáles son las posibles fuentes de contaminación por plomo en las escuelas y hogares de México?

Aunque el origen exacto de la contaminación en la entidad aún está bajo investigación epidemiológica, la especialista señala que en México la fuente principal suele ser un objeto de la vida cotidiana: la loza de barro vidriado.

Además, en un entorno industrial como el de Monterrey y su zona metropolitana, también deben investigarse las emisiones industriales, las pinturas deterioradas en escuelas y mobiliario, e incluso juguetes de procedencia dudosa. Otras fuentes de exposición incluyen joyas y algunos dulces. Mientras no se identifique la fuente en el caso de Nuevo León, todas deben investigarse, insiste.

¿Qué hacer ante la contaminación por plomo en Nuevo León?

En consecuencia, la investigadora mexicana insiste en que lo que ocurrió en la entidad no es un caso aislado, sino “una señal de una problemática mucho más amplia que lleva décadas ignorada en México”. Talayero Schettino advierte por la falta de programas de monitoreo sistemático, lo que provoca que se desconozca la magnitud real del problema.

Por eso, “si se sabe o sospecha que un niño ha tenido contacto con fuentes de plomo, lo recomendable es solicitar una prueba de niveles en sangre”. En cualquier caso, la prioridad debe ser cortar la exposición y seguir los protocolos (en México existe un protocolo de manejo clínico de la intoxicación por plomo).

La investigadora reconoce un problema estructural en el país, que es la falta de formación necesaria para identificar factores de riesgo de exposición al plomo en pacientes. “Esa brecha en la educación médica es una de las razones por las que esta epidemia ha pasado desapercibida durante tanto tiempo”.

Para finalizar, la investigadora del CGD propone aplicar políticas públicas de detección temprana y formación especializada para el personal de salud, regular productos que contengan plomo (incluidos la loza de barro vidriado, juguetes y pinturas), y lanzar campañas de información para la población. En definitiva, concluye la médica toxicóloga mexicana, “proteger a los niños del plomo no es opcional, es una obligación del Estado”.

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