Licencia de funcionamiento ordinaria en El Marqués: estos son los requisitos para realizar el trámite

Para ejercer actividades comerciales, industriales o de servicio en El Marqués, Querétaro, es obligatorio contar con la Licencia Municipal de Funcionamiento, que se consigue al cumplir algunos requisitos indispensables.

Este documento, otorgado por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, certifica que el local cumple con la normatividad vigente. El trámite debe ser realizado por todas las personas físicas o morales que pretendan iniciar operaciones en un local, nave o incluso en carritos y remolques dentro de propiedad privada en la entidad.

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Requisitos para la licencia de funcionamiento ordinaria en El Marqués

Para la modalidad de Apertura Ordinaria, la cual tiene una vigencia de un año calendario (ejercicio fiscal), el portal oficial del municipio de El Marqués establece que se deben presentar los siguientes documentos:

Solicitud

Copia de identificación oficial

Copia de constancia de situación fiscal, emitida por el Servicio de Administración Tributaria

Copia de CURP (solo para personas físicas)

Copia de comprobante de domicilio del local o establecimiento

Copia de visto bueno de Protección Civil vigente

Copia de pago predial vigente

Ocho imágenes impresas del local (cuatro del exterior y cuatro del interior)

Asimismo, dependiendo del caso específico, podrían requerirse documentos adicionales como el acta constitutiva (para personas morales), dictamen de uso de suelo, factibilidad de giro, contrato de arrendamiento, pago de recolección de basura o licencia ambiental.

¿Dónde y cómo realizar el trámite de licencia municipal en Querétaro?

Este municipio de Querétaro ofrece diversas opciones para facilitar este proceso a los ciudadanos. Según la información oficial, el trámite puede realizarse de manera presencial en las ventanillas de atención del Centro de Atención Integral (CAI), ubicado en la Carretera Estatal #210 N° 6301, Ex Hacienda Jesús María, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas.

Asimismo, existe la opción de realizar el trámite en línea enviando la documentación escaneada al correo electrónico oficial: licenciasfuncionamiento@elmarques.gob.mx.

Para dudas o aclaraciones, El Marqués pone a disposición el teléfono 442 2388400, extensiones 1565 y 1566, correspondientes a la Coordinación de Autorizaciones y Licencias Municipales. Cabe destacar que también existen opciones de licencias bianuales para comercios de riesgo bajo, las cuales permiten una vigencia de dos años bajo previa determinación de Protección Civil.

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