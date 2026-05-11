Últimos días en Cadereyta de Montes: este día de mayo cierra la convocatoria para jóvenes emprendedores de 18 a 29 años

El municipio de Cadereyta de Montes mantiene abierta la convocatoria Semillero Joven, un programa enfocado en personas de entre 18 y 29 años que quieran desarrollar un emprendimiento dentro del municipio.

Las autoridades informaron que el registro cerrará el próximo 15 de mayo a las 17:00 horas, por lo que las y los interesados todavía cuentan con algunos días para completar su inscripción.

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¿Quiénes pueden participar en la convocatoria Semillero Joven?

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años interesados en desarrollar un emprendimiento desde cero dentro del territorio municipal.

Además de cumplir con el rango de edad establecido, las personas participantes deberán acreditar residencia en el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro.

La convocatoria busca atraer a jóvenes con interés en generar proyectos productivos y propuestas enfocadas en el cambio social dentro de la comunidad. El proyecto es impulsado por el Gobierno Municipal de Cadereyta de Montes a través de la Secretaría de Mujeres, Juventudes y Grupos Prioritarios así como la Coordinación de la Juventud y la Coordinación de Desarrollo Empresarial.

¿Qué otro apoyo para emprendedores está disponible en Cadereyta?

Además de Semillero Joven, el municipio también mantiene abierta la convocatoria Apoyo para Micronegocios, dirigida a personas interesadas en fortalecer actividades económicas y generar empleos dentro de la región.

La convocatoria está dirigida a:

Mujeres de 30 a 59 años

Hombres de 18 a 64 años

Al igual que el programa para jóvenes emprendedores, las personas interesadas deberán comprobar residencia en Cadereyta de Montes.

¿Cuándo cierran las convocatorias en Cadereyta de Montes?

Tanto Semillero Joven como Apoyo para Micronegocios permanecerán abiertos únicamente hasta el 15 de mayo de 2026.

Las autoridades municipales informaron que el registro cerrará a las 17:00 horas, por lo que recomendaron revisar las bases completas y realizar el trámite antes de la fecha límite en este enlace.

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