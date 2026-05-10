Es ley y pocos lo saben: Querétaro multa con hasta $2,346 pesos por esta infracción frente a escuelas

El municipio de Querétaro arrancó la aplicación estricta de una sanción que toma por sorpresa a buena parte de los conductores locales. El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito contempla una infracción específica que se aplica al transitar por las inmediaciones de planteles educativos, y los montos llegan hasta los $2,346 pesos.

La medida no es nueva en el papel, pero la vigilancia se intensificó en los últimos meses. Padres, maestros y vecinos de zonas escolares venían pidiendo mayor control en los horarios de entrada y salida. Las autoridades municipales respondieron con operativos y sanciones concretas que ya generan reportes de boletas en distintos puntos de la capital queretana.

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¿Por qué te multan hasta $2,346 pesos frente a una escuela en Querétaro?

La infracción específica es exceder los 30 kilómetros por hora al circular frente a una escuela, hospital o asilo. El reglamento marca ese tope como obligatorio en cualquier vía donde haya presencia constante de peatones vulnerables, sin importar si la calle es avenida o calle secundaria.

La sanción surge del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro, en su artículo 56, fracción II. La norma establece criterios diferenciados para zonas con presencia de menores y peatones vulnerables, y faculta a la autoridad municipal a imponer multas en UMAs (Unidades de Medida y Actualización).

La multa va de 10 a 20 UMAs. Con el valor de la UMA 2026 fijado en 117.31 pesos, la sanción mínima parte de 1,173.10 pesos y la máxima alcanza los 2,346.20 pesos. El monto exacto lo determina el oficial al momento de levantar la boleta, según las condiciones del operativo.

La autoridad municipal aclara que la regla aplica las 24 horas del día. No hay excepción por horario nocturno ni por días no laborables, aunque los operativos se concentran en horarios de entrada y salida escolar para maximizar el efecto disuasivo.

¿Cómo identificar las zonas escolares con tope de velocidad en Querétaro?

Las zonas escolares en Querétaro están señalizadas con letreros amarillos verticales que indican la presencia de un plantel educativo. En la mayoría de los casos también aparecen marcas amarillas pintadas sobre el pavimento y reductores de velocidad físicos.

El reglamento es claro en un punto que muchos conductores pasan por alto: la responsabilidad de identificar la zona recae en el automovilista, no en la señalización. Aunque falte un letrero, si el oficial detecta una escuela visible desde la vía, la infracción se aplica igual.

Los puntos con mayor número de boletas levantadas hasta el momento están en Centro Histórico, Carrillo Puerto, Cimatario y zonas residenciales con escuelas privadas sobre vialidades principales. La Secretaría de Movilidad publica los operativos del día en sus canales oficiales, aunque los recorridos pueden modificarse sin aviso previo.

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