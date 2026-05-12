¡Perjudican a padres e hijos! 3 estados sí cambian el calendario escolar y terminan clases antes del 15 de julio

El tema del fin del ciclo escolar 2025-2026 reveló un total descontrol al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues la propuesta del titular de la dependencia, Mario Delgado, de terminar el año escolar antes de la fecha establecida por el calendario escolar provocó enojo en padres y madres de familia.

Para mitigar la inconformidad que generó su anuncio del adelanto de las vacaciones de verano, el titular de la SEP convocó a las autoridades escolares del país a una reunión en la que se decidió mantener el calendario escolar sin cambios; no obstante, algunas entidades sí terminarán el ciclo escolar actual antes del 15 de julio. Te contamos los detalles.

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¿Cuáles son las entidades que adelantan el fin del ciclo 2025-2026?

Tras la discusión en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026, que se llevó a cabo este lunes 11 de mayo, en la CDMX, la SEP dio a conocer que por decisión unánime, el calendario escolar se mantenía sin cambios, es decir, que los alumnos de educación básica en México asisten a clases hasta el próximo 15 de julio.

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📚📖 La gestión de Mario Delgado (@mario_delgado) queda bajo la lupa. “Es un desastre todo lo que ha dicho”, advierte @bibianabelsasso luego de que el Secretario de Educación Pública de México (@SEP_mx) calificara el último mes de clases como tiempo perdido,… pic.twitter.com/IgCPXbh5q5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 12, 2026

Sin embargo, hay tres entidades que sí aplicaron modificaciones al calendario escolar, por lo que el ciclo escolar 2026 terminará unos días antes.

Nuevo Léon

En el estado de Nuevo León, el gobernador Samuel García y el secretario de educación estatal acordaron que el ciclo escolar 2025-2026 termine el próximo 8 de julio, tanto para las escuelas públicas como las particulares.

Yucatán

Por su parte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que, en conjunto con la Secretaría de Educación de la entidad, tomó la decisión de concluir el ciclo escolar 2025-2026 el próximo 26 de junio. Esto, con el pretexto de proteger a estudiantes y docentes de las altas temperaturas pronosticadas en la entidad.

San Luis Potosí

Asimismo, Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, informó que su entidad también terminará el ciclo escolar actual días antes; esto, como una medida para salvaguardar el bienestar de la comunidad estudiantil, ante las altas temperaturas que se registrarán en la entidad. Será en los próximos días cuando el mandatario estatal anuncie la fecha exacta del fin de ciclo 2026.

¿Qué días no habrá clases en Jalisco?

En el caso de Jalisco, previo a la reunión en Palacio Nacional con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, el gobernador de la entidad, Jesús Pablo Lemus Navarro, anunció que su estado no estaba dispuesto a cerrar el ciclo escolar 2025-2026 antes de tiempo, pues su intención era garantizar el derecho a la educación de la niñez.

Tras la reunión de autoridades educativas, el gobernador de Jalisco, entidad que será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, únicamente, suspenderá clases los siguientes días:

11 de junio

18 de junio

23 de junio

26 de junio

¿Habrá puente por el Día del Maestro?

Sí, el viernes 15 de mayo de 2026 no habrá clases en escuelas públicas de educación básica en México, formando un puente junto con el fin de semana, 16 y 17 de mayo, por el Día del Maestro.

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