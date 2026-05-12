Es oficial: Querétaro confirma que Qrobici será gratis hasta esta fecha

El Municipio de Querétaro confirmó que el sistema de bicicletas compartidas QroBici podrá utilizarse sin costo hasta el próximo 31 de mayo mediante un plan temporal disponible dentro de la aplicación Qrobus.

La estrategia forma parte del nuevo esquema de movilidad impulsado en la capital queretana, donde las bicicletas públicas comenzarán a operar de manera integrada con el transporte Qrobus.

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¿Hasta cuándo será gratis QroBici?

De acuerdo con información difundida por autoridades municipales y la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), para acceder al plan gratuito, las personas deben ingresar a la aplicación Qrobus, donde ya aparece habilitado el apartado correspondiente a QroBici.

Posterior a esto, se debe registrar una cuenta y vincular una tarjeta bancaria. Las autoridades aclararon que no se realizarán cobros durante el periodo de prueba.

¿Cómo funciona el sistema de bicicletas QroBici?

Actualmente, el sistema opera con 16 estaciones distribuidas en distintos puntos de la ciudad y ofrece bicicletas mecánicas y eléctricas asistidas para trayectos cortos.

La intención es que QroBici funcione como complemento del sistema Qrobus, permitiendo combinar distintos medios de transporte desde una misma aplicación.

¿Ya te subiste a Qrobici? 🚲👀 Probamos el sistema de bicis compartidas en Querétaro



Lo mejor: es GRATIS hasta el 31 de mayo 🌿💨#Querétaro #Qrobici #Movilidad #Bicicleta pic.twitter.com/9ipd8DbOyc — Códice Informativo (@codice_informa) May 9, 2026

Por ahora, el sistema cuenta con:

Bicicletas mecánicas

Bicicletas eléctricas asistidas

16 estaciones activas

Integración con la app Qrobus

Aunque el plan gratuito de QroBici terminará el 31 de mayo, autoridades municipales ya adelantaron que posteriormente el sistema operará mediante esquemas de pago con membresías y bonos integrados junto con Qrobus.

Entre los costos preliminares que han sido mencionados se encuentran paquetes semanales cercanos a 100 pesos, membresías anuales de aproximadamente 700 pesos y bonos combinados desde 121 pesos por semana, aunque las tarifas definitivas todavía no han sido confirmadas oficialmente por el Municipio de Querétaro ni por la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

QroBici crecerá durante los próximos meses

El Gobierno de Querétaro informó que el sistema continuará ampliando su cobertura en la capital.

La meta planteada para los próximos meses contempla:

50 estaciones

350 bicicletas mecánicas

250 bicicletas eléctricas

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