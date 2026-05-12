Precariedad laboral y falta de reconocimiento son situaciones a las que diariamente se enfrentan enfermeras desde la transición al nuevo esquema IMSS-Bienestar.

La vocación de servicio y el compromiso con los pacientes mantienen a los profesionales de la salud laborando en hospitales y centros de salud.

Evidenciando las malas condiciones y con la esperanza de que las cosas cambien, las trabajadoras del IMSS-Bienestar alzan la voz y denuncian jornadas extenuantes, falta de insumos, retrasos salariales y descuentos indebidos.

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¿Sistema de salud de Dinamarca?

El expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió establecer un sistema de salud pública de calidad, similar al de Dinamarca y otros países nórdicos, desde el inicio de su mandato en 2018, fijando el objetivo de consilidarlo a mediados de su sexenio (2024). Sin embargo, se trató de palabras vacías porque de eso actualmente no hay nada.

De acuerdo con testimonios recabados por Azteca Noticias, las enfermeras afirman que frecuentemente deben laborar más de ocho horas y enfrentan carencias de medicamentos e insumos básicos.

Personal de enfermería del IMSS-Bienestar denuncia trabajar en condiciones críticas como falta de medicamentos, escasez de uniformes y adeudos salariales que arrastran desde 2024.



Aseguran que incluso enfrentan descuentos ilegales en sus salarios, mientras intentan atender a… pic.twitter.com/sJUjGhVQyg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2026

“Los medicamentos como tal no son suficientes: me dejan 12 paracetamol cuando tenemos una población de 15 pacientes”, afirmó una trabajadora del Hospital Materno-Infantil de la Ciudad de México, quien pidió permanecer en el anonimato.

“Desde que pasamos a ser parte de IMSS-Bienestar no tenemos un reconocimiento”, agregó.

A ello se suma la falta de uniformes adecuados para desempeñar sus funciones.

“No traen un uniforme quirúrgico completo, no traen un suéter adecuado”, aseveró.

Aunque en el IMSS-Bienestar una enfermera puede percibir hasta 12 mil pesos mensuales, algunas aseguran tener pagos pendientes desde hace más de un año.

“Tengo pagos anteriores 2024, 2025 y la verdad pues sí me han afectado me ha endeudado”, comentó Beatriz Rodríguez.

Sin duda alguna, las carencias terminan impactando directamente en la atención de los pacientes.

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