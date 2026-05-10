Confirmado en El Marqués: todas estas personas deberán tramitar la licencia de funcionamiento en 2026

Para garantizar la legalidad de las actividades económicas en el municipio, el Gobierno de El Marqués, en Querétaro, a través de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, recordó la obligatoriedad de la Licencia Municipal de Funcionamiento. Este documento es la autorización oficial que permite a los ciudadanos ejercer actividades comerciales, industriales o de servicios dentro de la demarcación.

Es fundamental que los dueños de negocios cuenten con este permiso vigente para cumplir con la normatividad aplicable y evitar sanciones.

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¿Quiénes deben tramitar la licencia en El Marqués?

La normativa establece que todas las personas físicas o morales que desarrollen o pretendan iniciar actividades económicas dentro de una propiedad privada están obligadas a obtener este documento. Esto incluye establecimientos como:

Locales comerciales.

Naves industriales.

Negocios de servicios.

Puestos instalados en carritos, vagones, remolques o estanquillos.

Sedes, horarios y modalidad en línea

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, el municipio ofrece dos alternativas para realizar el trámite. Una vez ingresada la documentación, el tiempo de entrega de la licencia es de 5 a 10 días hábiles.

Trámite presencial

Debes acudir a las ventanillas de atención dentro del CAI (Centro de Atención Integral), ubicado en el Centro de Atención Municipal (CAM).

Dirección: Carretera Estatal #210 N° 6301, Ex Hacienda Jesús María, El Marqués, Qro.

Carretera Estatal #210 N° 6301, Ex Hacienda Jesús María, El Marqués, Qro. Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas.

Trámite en línea

Si prefieres no trasladarte, puedes realizar el proceso enviando tu documentación completa al correo electrónico oficial: licenciasfuncionamiento@elmarques.gob.mx.

Para dudas o aclaraciones sobre los requisitos específicos, la Coordinación de Autorizaciones y Licencias Municipales tiene habilitado el teléfono 442 238 8400, extensiones 1565 y 1566.

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