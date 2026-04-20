Ni Corregidora ni El Marqués: en este municipio de Querétaro se ubicaría el nuevo relleno sanitario

En enero, el Ayuntamiento de Querétaro autorizó el cierre del contrato del relleno sanitario.

En enero, el Ayuntamiento de Querétaro autorizó el cierre del contrato del relleno sanitario. | Municipio de Querétaro

Ante la expectativa de dónde estará ubicado el nuevo relleno sanitario de Querétaro, si en Corregidora, El Marqués u otro municipio, se conoció en qué municipio podría ubicarse ese espacio.

El secretario de Servicios Públicos del municipio de Querétaro, Armando Presa Ortega, dijo que se encuentran evaluando terrenos posibles para darle lugar al nuevo relleno.

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En qué municipio se ubicará el nuevo relleno sanitario

Tal como expresó el funcionario, el espacio para la disposición de residuos se ubicaría en el municipio de Querétaro, posiblemente en la zona norte, donde ya están recorriendo terrenos que podrían albergar al espacio.

“No está definido, pero les puedo decir, que por los avances de lo que hemos platicado, muy probablemente sea exclusivamente para el municipio de Querétaro”, sostuvo Presa Ortega.

Qué se tendrá en cuenta en la elección del espacio para el nuevo relleno sanitario

El secretario adelantó que desde su cartera están evaluando los terrenos más viables para él nuevo relleno sanitario. Tal como detalló, el lugar debe contar con espacio suficiente de varias hectáreas y se debe tener en consideración temas:

Ambientales

Ecológicos

Técnicos

De infraestructura.

Además de esas características, las autoridades revisan espacios que no vayan a afectar desarrollos urbanos aledaños.

“La verdad es que por lo pronto estamos explorando terrenos en el municipio de Querétaro, pero eso va a depender de alguien más; yo no sabría si se va a ampliar a otros municipios“, aclaró.

Ayutamiento de Querétaro El objetivo es abandonar el actual relleno sanitario en los próximos años. (Municipio de Querétaro)

Crearán un comité para definir el lugar exacto del nuevo relleno sanitario

Presa Ortega anunció, además, que crearán un comité para el trabajo del cierre y la auditoría ambiental del actual relleno. Entre los objetivos de este grupo se encuentran definir hasta cuándo podría estar operando y generar un plan para migrar este espacio al nuevo terreno en Querétaro.

“Ese plan nos va a orientar y decir qué es lo mejor para el municipio en manera técnica, financiera, jurídica y en tiempos”, dijo el funcionario.

En tanto, la actual empresa que opera el relleno sanitario continuará con sus labores hasta que se termine el plan.

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