Querétaro prepara multas para todos los conductores que instalen pantallas de video en el auto

El Reglamento de Tránsito de Querétaro prohíbe estrictamente a los conductores de vehículos motorizados instalar o utilizar televisores o pantallas de proyección de video en la parte delantera del habitáculo. La medida busca erradicar distracciones críticas que pueden provocar accidentes evitables.

De acuerdo con el Artículo 73 de la normativa estatal, los conductores deben evitar acciones que pongan en riesgo su integridad y la de terceros. El Reglamento de Tránsito de Querétaro establece que el incumplimiento de esta regla genera una sanción económica inmediata, además de la quita de tres puntos en la licencia de conducir del infractor.

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¿De cuánto es la multa a los conductores de Querétaro por instalar pantallas de video en el auto?

El monto de la infracción se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor vigente desde febrero de 2026 es de 117.31 pesos. La sanción por colocar sistemas de entretenimiento visual en la zona frontal del vehículo es una de las más vigiladas por los agentes viales.

Monto mínimo: 2,346.20 pesos mexicanos (20 UMA).

2,346.20 pesos mexicanos (20 UMA). Monto máximo: 3,519.30 pesos mexicanos (30 UMA).

3,519.30 pesos mexicanos (30 UMA). Penalización en puntos: Quita de 3 puntos en la licencia de conducir.

Quita de 3 puntos en la licencia de conducir. Criterio: La sanción depende del tipo de dispositivo y la reincidencia del conductor.

El reglamento de tránsito local fija una multa para todo conductor que pise una ciclovía.|Imagen Ilustrativa generada con IA

¿Qué requisitos debe cumplir la licencia de conducir en Querétaro?

El Artículo 28 del reglamento queretano especifica que no basta con poseer el documento; es obligatorio portar la licencia física en buen estado y legible. Confiar en la memoria o versiones digitales no exime al automovilista del proceso administrativo automático que inicia tras una revisión.

Evita la sanción en Querétaro con estas recomendaciones:

Portar el documento original; no se aceptan copias fotostáticas ni fotos en el celular.

el documento original; no se aceptan copias fotostáticas ni fotos en el celular. Verificar que el tipo de licencia corresponda fielmente al vehículo motorizado que se maneja.

que el tipo de licencia corresponda fielmente al vehículo motorizado que se maneja. Renovar el plástico si presenta daños que impidan la lectura de datos por parte del oficial.

el plástico si presenta daños que impidan la lectura de datos por parte del oficial. Costo por omisión: No portar la licencia se multa con un rango de 10 a 20 UMA ($1,173.10 a $2,346.20 pesos).

¿Cómo se aplican en Querétaro los puntos de penalización en la licencia de conducir?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro utiliza un sistema de puntaje para desincentivar las conductas de riesgo. Perder 3 puntos por una pantalla de video o por falta de documentos no es solo una anotación, sino un paso previo a la suspensión del derecho a conducir.

Pasos ante una infracción de tránsito:

Identificar la falta mediante la boleta entregada por el agente vial de Querétaro. Consultar el estatus de puntos en el portal de infracciones del estado. Liquidar el monto en pesos dentro de los primeros 10 días para acceder a descuentos. Fecha Límite: El pago debe realizarse antes de 30 días para evitar recargos fiscales.