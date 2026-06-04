Veinticinco escuelas tendrán suspensión de clases debido a que profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán una marcha.

Pese a que la mayoría de las concentraciones y protestas del magisterio se están realizando en el centro del país, en esta ocasión la situación afectará a estudiantes de un estado del norte de México.

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¿Dónde hay suspensión de clases hoy 5 de junio de 2026?

Alumos de educación básica de Durango no acudirán a las aulas este viernes 5 de junio debido a que los profesores se manifestarán desde las 10:00 horas.

Aproximadamente 300 docentes de la Sección 44 partirán desde el Jardín de San Antonio, hasta la Secretaría Particular del gobernador y de ahí continuarán al Congreso del Estado donde realizarán un mitin.

“Con el gobernador vamos más que nada a fijar la postura de que quienes somos los representantes de la CNTE a nivel nacional, somos nosotros porque por ahí andan unos grupitos que son ‘charros’ y dicen que son la coordinadora cuando, históricamente nunca han salido a luchar”, indicaron.

La suspensión de clases se dará en:

15 escuelas en la capital del estado

8 en la comarca lagunera

2 más en El Salto

¿Qué piden los maestros de la CNTE?

La CNTE Durango se suma a la presión nacional contra la reforma del ISSSTE, así como la desaparición de USICAMM y la eliminación de las cuentas individuales para el sistema de pensiones.

“Nosotros como Coordinadora sección 44 estamos participando en las acciones que hay en la Ciudad de México a través de un compañero comisionado, que es el profesor Joel Torres. Él ha estado en todas las negociaciones y nos mantiene informados de los avances que se tienen”, agregaron.

Hasta el momento continúan las negociaciones entre el magisterio y las secretarías de Educación, Gobernación e ISSSTE.

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