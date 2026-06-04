Extorsión en Tulum: Pequeños comercios señalan al alcalde Diego Castañón Trejo

A su llegada a la presidencia municipal de Tulum, Quintana Roo, el morenista Diego Castañón Trejo pormetía que los pobres eran primero. Sin embargo, tal parece que su administración tiene la consigna de clausurar a todos los pequeños comercios.

Pequeños negocios luchan para sobrevivir ante los excesivos cobros y multas de la administración morenista. Al punto que, el asedio de los fiscales de la alcaldía buscando razones para imponer multas hacen pensar a los comerciantes que se trata de una extorsión.

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