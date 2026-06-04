Entre Jalisco, Querétaro y Nuevo León, este es el estado de México que más sucursales de Costco tiene

El mercado de los clubes de precio experimenta una de sus mayores transformaciones con la expansión de Costco, la cadena que revoluciona el consumo mayorista. Esta estrategia comercial altera el orden de los establecimientos en Jalisco, Querétaro y Nuevo León, entidades que disputan la apertura de nuevas sucursales para este periodo.

Los consumidores buscan constantemente el establecimiento que ofrece los formatos más grandes y la mayor variedad de productos importados. Sin embargo, un cambio reciente en la infraestructura de distribución define cuál región lidera el conteo de tiendas en la actualidad entre estas tres entidades.

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¿Cuántas tiendas de Costco tienen Nuevo León, Jalisco y Querétaro?

Jalisco y Nuevo León empatan en la cumbre de este listado con un total de cuatro sucursales en operación cada uno. Ambas entidades federativas consolidan su liderazgo al albergar la mayor cantidad de complejos activos en sus principales ciudades de consumo. La paridad numérica refleja el peso estratégico que tanto el occidente como el norte tienen para el desarrollo de la marca.

Nuevo León destaca en el plano nacional al inaugurar la tienda con el formato más grande del país. Este megacomplejo atiende a miles de socios cada semana y eleva los estándares del retail tradicional mediante tecnologías de autoservicio avanzadas. La infraestructura regiomontana compite de forma directa con los complejos jaliscienses en volumen de ventas y captación de memberships anuales.

Querétaro posee un solo local activo en su territorio, una cifra que contrasta fuertemente con los gigantes del norte y occidente. No obstante, las autoridades estatales proyectan la finalización de las obras de construcción de una nueva sucursal en el municipio de Corregidora para noviembre.

Clientes del Costco dejan atrás los pasteles y pelean por ventiladores: ¿Cuál es el mejor? Querétaro alista la inauguración de su segundo establecimiento en el municipio de Corregidora para noviembre. (Archivo)

¿Dónde están las sucursales de Costco en estos tres estados?

La distribución geográfica de los complejos responde a la densidad habitacional de los municipios seleccionados y a la conectividad de los ejes viales. Las ubicaciones exactas de los clubes de precio en cada territorio se detallan a continuación:

Nuevo León

Carretera Nacional Kilómetro 268+500, Bosques de Valle Alto , Monterrey.

, Monterrey. Avenida Lázaro Cárdenas 800, Del Valle , San Pedro Garza García.

, San Pedro Garza García. Alejandro de Rodas 6767, Cumbres , Monterrey.

, Monterrey. Avenida Sendero Divisorio 751, colonia Joyas de Anáhuac, General Escobedo.

Jalisco

Boulevard Adolfo López Mateos 3100, Tlajomulco de Zúñiga .

. Avenida Vallarta 4775, Guadalajara .

. Avenida Fluvial Vallarta 134, Puerto Vallarta .

. Periférico Poniente Manuel Gómez Morín 1235, frente a Plaza San Isidro, Zapopan.

Querétaro

Boulevard Bernardo Quintana 4107, Santiago de Querétaro .

. Carretera Corregidora-Huimilpan, zona de Horizontes de El Batán, Corregidora (próxima apertura).

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