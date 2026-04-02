Costco avanza con su nueva sede en Querétaro y ya da el primer paso con la obra

Ya pusieron la primera piedra de Costco en Corregidora. Josué Guerrero, alcalde del municipio, encabezó el evento para arrancar la obra de 100 millones de dólares. La ubicación exacta es la Carretera Estatal 411, en la zona de Ex Hacienda San Francisco. Estará lista para operar antes de que termine el 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué novedades tendrá esta sucursal de Costco en Corregidora?

Patricia Quiles, directora de bienes raíces de la marca, confirmó que traerán más de 5 mil 600 productos. Incluyen la línea Kirkland Signature y el área de comida preparada. Además, el proyecto va a generar 360 empleos directos de inmediato.

Puntos clave de la nueva tienda Costco:



Gasolinera propia: Tendrá 16 posiciones de carga. Es la primera de Costco en todo el estado.

Tendrá 16 posiciones de carga. Es la primera de Costco en todo el estado. Capacidad: Estacionamiento para más de 700 vehículos.

Estacionamiento para más de 700 vehículos. Ecología: Planta de tratamiento de aguas residuales e iluminación LED.

Planta de tratamiento de aguas residuales e iluminación LED. Ubicación: Zona de Ex Hacienda San Francisco, Carretera 411.

Costco|Getty Images

¿Por qué es importante esta apertura para el municipio?

Corregidora se amarra como punto de inversión fuerte en Querétaro. Es la segunda sucursal de la cadena en la entidad. El alcalde dice que esto es parte del crecimiento económico local. La construcción implica manejo de recursos con procesos modernos y ahorro de energía.

La tienda busca atender la demanda del sur de la zona metropolitana con un plan de obra acelerado. El objetivo es aprovechar las ventas de la temporada de diciembre y fin de año. Es un complejo que integra servicios que antes no estaban disponibles en esa zona específica de la ciudad.