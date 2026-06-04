Denuncian en esta zona de Zapopan desbordamiento de drenaje y aguas negras: los videos se vuelven virales

Las recientes lluvias en Zapopan volvieron a exhibir fallas en la infraestructura sanitaria de la colonia Constitución, al noroeste de la ciudad. Según vecinos, en el cruce de Manuel Amaya e Ingeniero Jorge Villaseñor, existen escurrimientos de aguas residuales provenientes de alcantarillas saturadas, una situación que, aseguran, se repite cada año.

Los habitantes aseguran que el agua residual no solo invade la vía pública, también ha alcanzado a numerosas viviendas.

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Un problema de mucho tiempo que sigue sin resolverse en Zapopan

De acuerdo con vecinos de la colonia, la falla en la red de drenaje que provoca estos desbordamientos no es reciente. Cada temporada de lluvias, dicen, las alcantarillas vuelven a saturarse en distintos puntos de la colonia.

Habitantes de esta zona de Zapopan también señalaron al medio TráficoZM Gudalajara que, durante los episodios más severos, las aguas residuales llegan a algunas viviendas, lo que genera malos olores y complica la vida diaria de las familias que habitan cerca de los puntos afectados.

La situación se ha vuelto más delicada por la cercanía de una escuela en la zona, donde padres de familia y docentes expresaron preocupación por la exposición de estudiantes a los malos olores y a las aguas negras que se acumulan.

"Cuando llueve, las alcantarillas se llenan de aguas negras y brotan", es parte de lo que denuncian vecinos de la colonia Constitución de Zapopan, quienes viven estas afectaciones desde hace tiempo ⚠️



Urge su atención al reporte @siapagdl @ZapopanGob #DenunciaZMG pic.twitter.com/H20Jbs1dfE — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) June 3, 2026

¿Qué riesgos para la salud representan las aguas negras cerca de una escuela?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC),advierten que el contacto con aguas residuales puede aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el agua contaminada. Por ello, recomiendan evitar la exposición directa y reforzar las medidas de higiene cuando ocurren derrames o desbordamientos de drenaje.

Especialistas en salud ambiental del European Climate and Health Observatory, también señalan que el contacto con este tipo de agua puede estar asociado con infecciones gastrointestinales, afecciones en la piel y problemas oculares debido a la presencia de bacterias, virus y otros microorganismos.

Vecinos exigen intervención del SIAPA

Los habitantes hicieron un llamado al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para que atienda la problemática y realice una revisión integral de la red de drenaje en la zona.

Algunos habitantes también mencionaron que el problema podría estar relacionado con obras de infraestructura realizadas en años anteriores o con el crecimiento de nuevos desarrollos habitacionales en los alrededores.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ninguna de estas versiones.

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