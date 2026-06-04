Una pipa de gas explotó hoy 4 de junio en Tepeaca, Puebla, cerca del Centro Escolar “General Miguel Negrete Novoa” y la columna de humo es visible a varios kilómetros. Los servicios de emergencia ya se movilizaron al lugar del incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, aproximadamente mil 753 estudiantes ya fueron evacuados, sin embargo aún se desconoce si hay personas lesionadas o víctimas mortales.

🚨#AlertaADN



Explotó una pipa de gas en San Juan Negrete, en Tepeaca, Puebla; evacuan a mil 753 estudiantes pic.twitter.com/07SyCL7c4r — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 4, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿En dónde explotó la pipa con combustible?

Protección Civil de Puebla informó que la fuerte explosión se registró en la colonia San Juan Negrete, Tepeaca, en un sitio de almacenamiento de pipas de gas.

⚠️ El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, se en encuentra en la colonia San Juan Negrete, Tepeaca, tras un reporte de explosión en un sitio de almacenamiento de pipas de gas.



Evite la zona. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/op1OFGTcyG — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 4, 2026

Así fue la explosión de la pipa de gas en Tepeaca

A través de redes sociales ya se difundieron videos de la explosión de la pipa de gas, cuyas llamas alcanzan varios metros de altura. En la zona es visible una gasolinera, una avenida llena de automóviles y varias casas alrededor.

¡Momentos de pánico en Tepeaca, #Puebla! 💥🔥 La explosión de una pipa en un centro de almacenamiento de gas LP provocó llamas inmensas y la evacuación de emergencia de estudiantes de escuelas aledañas pic.twitter.com/8gUmNbNUTs — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 4, 2026

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.