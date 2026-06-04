Alertan sobre la presencia de un oso negro en este municipio de Querétaro; estas son las recomendaciones a seguir

El gobierno municipal de Jalpan de Serra, en Querétaro, informó sobre el avistamiento de un oso negro en las inmediaciones de la comunidad de Río Adentro durante la noche del martes 2 de junio. Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil realizaron recorridos de verificación y monitoreo en la zona.

Ante un encuentro, la recomendación es mantener la calma y reportar de inmediato la presencia del oso a los cuerpos de emergencia. Aunque este tipo de avistamientos son poco frecuentes, Protección Civil difundió una serie de medidas que pueden ayudar a evitar situaciones de riesgo.

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¿Qué hacer si ves un oso negro en Jalpan de Serra, Querétaro?

De acuerdo con autoridades de Protección Civil en Querétaro, la principal indicación es conservar la calma y no realizar acciones que puedan alterar el comportamiento del animal.

Las autoridades también recomiendan:

Mantener la calma

Evitar acercarse al oso

No correr ni hacer movimientos bruscos

No ofrecerle alimento

Evitar el contacto visual directo

Alejarse lentamente del lugar

Reportar el avistamiento a las autoridades

Especialistas también señalan que correr puede provocar una reacción instintiva del animal. Acercarse para fotografiarlo, intentar alimentarlo o buscar interacción también incrementa el riesgo de un incidente.

Oso negro. Autoridades señalan que la presencia de este animal es ocasional y por razones extraordinarias. (Especial)

¿Por qué un oso negro puede acercarse a zonas habitadas en Jalpan de Serra?

Jalpan de Serra forma parte de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, una de las regiones con mayor biodiversidad del país. Sus bosques, cañadas y zonas montañosas son hábitat de numerosas especies silvestres, entre ellas el oso negro, que puede desplazarse grandes distancias en busca de alimento o agua.

La presencia de un ejemplar cerca de comunidades como Río Adentro no significa necesariamente que haya abandonado su entorno natural. Estos animales suelen recorrer amplias áreas cuando cambian las condiciones del clima o disminuyen los recursos disponibles. También pueden acercarse a zonas donde encuentran árboles frutales, cultivos o residuos orgánicos.

Ante esto, las autoridades también recomiendan evitar el contacto visual directo. Una mirada fija puede ser interpretada por el animal como una señal de desafío, por lo que lo más recomendable es retirarse con calma y sin movimientos bruscos. Estos encuentros también recuerdan la importancia ecológica que tiene la especie dentro de la Sierra Gorda.

¿Por qué es importante el oso negro para la Sierra Gorda?

Además de formar parte de la biodiversidad de la Sierra Gorda, el oso negro cumple una función clave en la conservación de los bosques. Especialistas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas consideran a esta especie un “ingeniero del ecosistema” porque ayuda a dispersar semillas de árboles y plantas a lo largo de grandes extensiones de territorio mientras busca alimento.

Sus desplazamientos también contribuyen a la regeneración natural del entorno. La presencia de poblaciones sanas de oso negro favorece el equilibrio de los ecosistemas y beneficia a otras especies de flora y fauna que dependen de estos bosques para sobrevivir. Por ello, las autoridades insisten en reportar cualquier avistamiento para que personal especializado pueda darle seguimiento.

¿A dónde reportar la presencia de un oso negro en Querétaro?

Si el ejemplar vuelve a ser visto en Jalpan de Serra o en comunidades cercanas, las autoridades piden reportarlo de inmediato para que personal capacitado atienda la situación.

Los ciudadanos pueden comunicarse al 911 o contactar a Seguridad Pública Municipal al número 441-152-3469. El reporte oportuno permite mantener vigilancia en la zona y reducir riesgos para la población.

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