Querétaro aprueba una histórica reforma que coloca a la salud mental como un derecho humano universal

Mauricio Cárdenas Palacios es el impulsor de la reforma que coloca a la salud mental como un derecho humano universal en Querétaro.

Mauricio Cárdenas Palacios es el impulsor de la reforma que coloca a la salud mental como un derecho humano universal en Querétaro. | Instagram Mauricio Cárdenas

La LXI Legislatura de Querétaro aprobó reformar el artículo 75 de la Ley de Salud del Estado para garantizar el acceso universal a servicios psicológicos y psiquiátricos. La medida prioriza la atención de jóvenes y sectores vulnerables.

El dictamen, impulsado por el diputado Mauricio Cárdenas Palacios, obliga a la Secretaría de Salud (SESEQ) y a la Secretaría de la Juventud a coordinar programas preventivos contra la ansiedad, la depresión y el suicidio. Esta modificación legal reconoce el bienestar emocional como un derecho humano fundamental, eliminando barreras de acceso en comunidades rurales y zonas marginadas de la entidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué beneficios otorga la nueva Ley de Salud Mental en Querétaro?

La reforma en Querétaro establece un modelo de atención integral y humanista centrado en la autonomía del paciente. Las dependencias estatales ahora deben privilegiar actividades educativas y recreativas para disminuir el consumo de sustancias psicoactivas y fomentar la salud emocional desde la infancia.

Puntos clave de la legislación aprobada:

Derecho Humano: Reconocimiento legal de la salud mental como prioridad de política pública.

Reconocimiento legal de la salud mental como prioridad de política pública. Atención Temprana: El 50% de los trastornos mentales inicia antes de los 14 años; la ley obliga a la detección oportuna.

El 50% de los trastornos mentales inicia antes de los 14 años; la ley obliga a la detección oportuna. Coordinación Transversal: Trabajo conjunto entre SESEQ , el Consejo Estatal de Salud y la Secretaría de la Juventud .

Trabajo conjunto entre , el y la . Acceso Rural: Garantía de que el apoyo profesional llegue a habitantes de comunidades alejadas sin barreras burocráticas.

Aprueban reforma histórica en salud mental presentada por Mauricio Cárdenas

*Información enviada de la Oficina del diputado Mauricio Cárdenas Palacios.#DiferentesVisionesUnObjetivohttps://t.co/yl8wykBVR5https://t.co/A2PgTOqWNF pic.twitter.com/v81EgnHfM5 — LEGISLATURA QUERÉTARO (@Legislatura_Qro) February 27, 2026

¿Dónde solicitar atención psicológica gratuita en Querétaro?

Los Servicios de Salud del Estado de Querétaro cuentan con unidades especializadas para brindar acompañamiento profesional. Si detectas señales de alerta como aislamiento, irritabilidad constante o expresiones de desesperanza, puedes acudir a los siguientes puntos oficiales:

SESEQ (Atención Psicológica): Acudir al Centro de Salud más cercano o llamar al 442 251 9000 .

Acudir al Centro de Salud más cercano o llamar al . Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA): Orientación especializada al teléfono 442 212 0236 .

Orientación especializada al teléfono . Línea de la Vida: Soporte nacional 24 horas al 800 911 2000 .

Soporte nacional 24 horas al . Requisitos: Presentar identificación oficial y CURP para residentes de la entidad.

¿Cómo identificar trastornos emocionales en niños y adolescentes?

La Secretaría de Salud advierte que la ansiedad y la depresión son padecimientos frecuentes tras la pandemia. La diputada Perla Patricia Flores Suárez subrayó que el bienestar emocional es determinante para el rendimiento escolar y la integración social de los menores queretanos.

Señales de alerta según la SESEQ:

Detectar cambios bruscos de humor o aislamiento total de amigos y familia. Observar bajo rendimiento escolar repentino y alteraciones del sueño o apetito. Identificar conductas autolesivas o comentarios sobre “no querer vivir”. Actuar ante el consumo de sustancias o crisis de pánico frecuentes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.