Explosión de pipas provoca pánico en Puebla; evacúan a más de 1,700 estudiantes

Esta mañana, se registró la explosión de cuatro pipas con gas LP, que permanecían en un predio del municipio de Tepeaca, en Puebla.

De inmediato, las autoridades y bomberos desplegaron un operativo de emergencia para controlar el fuego y evitar mayores riesgos.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública de Puebla ordenó la evacuación del la escuela General Miguel Negrete Novoa, ubicado cerca de la zona afectada. Cerca de 1,700 menores y docentes fueron evacuados.

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