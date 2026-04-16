Una pelea dea gallos clandestina dejó al menos cuatro muerto en la colonia Valle Dorado, Querétaro. | alternanciainfo | X

Un ataque armado dentro de una pelea de gallos clandestina en el municipio de Corregidora, Querétaro, dejó al menos cuatro personas muertas y varios lesionados, la noche del miércoles 15 de abril.

De acuerdo con la policía municipal, los hechos ocurrieron en un predio de la colonia Valle Dorado 2000, cerca de la carretera del Libramiento Superponiente, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego. Cuando los elementos llegaron a la escena, vieron cuerpos sin vida y personas heridas.

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¿Qué se sabe del ataque armado?

La Secretaría de Seguridad Pública de Corregidora señaló que el ataque armado se habría originado tras una riña por apuestas. El área fue acordonada conforme al protocolo y dieron parte a la Fiscalía General del Estado, que realizará las diligencias correspondientes.

Los heridos fueron llevados por sus familiares a varios hospitales, entre ellos el Hospital General y el Hospital San José.

Delincuencia en Querétaro

Este ataque armado se dio poco después de que el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, señalara en una radiodifusora que los delitos de alto impacto registraban una tendencia a la baja.

Destacó que actualmente se presenta una caída del 29%, y dichos resultados eran gracias a la Sinergia por Querétaro, estrategia enfocada en la seguridad.

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